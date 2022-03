Le nombre des hospitalisations passe sous la barre des 700 en Ontario

L’Ontario fait état de 684 hospitalisations et de 247 patients aux soins intensifs relativement à la COVID-19.

Ces données sur les hospitalisations représentent une légère baisse par rapport à la veille, lorsqu’on recensait 795 hospitalisations et 263 patients aux soins intensifs.

Le ministère de la Santé rappelle toutefois que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui rapportent leurs données au cours du week-end.

La province a également rapporté 19 nouveaux décès.

Il y a eu 1787 nouveaux cas de COVID-19 identifiés samedi, bien que le nombre réel soit probablement plus élevé en raison de la politique actuelle de dépistage du virus.

Sur le plan de la vaccination, les autorités ontariennes indiquent que 89% des résidents âgés de cinq ans et plus ont au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, que 85% ont deux injections et que 50% en ont trois.