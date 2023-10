Le nord de l’Europe est menacé par des vents violents et des inondations

COPENHAGUE — Une grande partie de l’Europe du Nord se préparait à affronter des tempêtes et des vents violents venant de l’est jeudi, les autorités avertissant que des inondations pourraient causer des problèmes majeurs dans les eaux intérieures du Danemark, dans la mer Baltique et dans le nord du Royaume-Uni.

La chaîne de télévision danoise TV2 a indiqué que la région connaîtrait probablement les pires inondations depuis 110 ans, et l’Institut météorologique danois a prévenu que les vagues pourraient atteindre quatre mètres le long des côtes orientées vers l’est.

Au Royaume-Uni, le Met Office a émis une rare alerte rouge ― le plus haut niveau d’alerte météorologique ― pour certaines parties de l’Écosse, mettant en garde contre des «précipitations exceptionnelles» jeudi et vendredi et la possibilité d’un «danger pour la vie» en raison d’importantes inondations. La dernière alerte rouge au Royaume-Uni a été lancée en 2020.

Les autorités ont conseillé aux Écossais de ne pas s’approcher des zones côtières.

En Irlande, la tempête ― baptisée Babet par les autorités britanniques ― a provoqué des inondations dans plusieurs villes et villages, certaines zones restant sous l’eau et privées d’électricité jeudi. Des soldats ont participé aux mesures d’évacuation dans la ville de Midleton, dans le comté de Cork, où plus de 100 propriétés ont été inondées.

Au Danemark, les habitants se sont empressés de placer des sacs de sable le long des zones exposées. À Assens, sur l’île centrale de Funen, l’Agence danoise de gestion des urgences a déployé d’énormes tubes en caoutchouc dans le port pour contrer la montée des eaux, selon TV2. La police du sud du Danemark a exhorté les habitants de la côte est à quitter les zones exposées si les prévisions météorologiques se confirment, indiquant que les chalets, les ports et d’autres endroits pourraient être inondés.

La ville de Koege, dans le sud-ouest du Danemark, a indiqué sur sa page Facebook que les secouristes étaient occupés à remplir des sacs de sable et a invité les citoyens à «éviter les bains inutiles, la vaisselle, la lessive et les autres activités nécessitant beaucoup d’eau», précisant que «la station d’épuration de la municipalité risquait d’être surchargée».

L’aéroport de Copenhague et la compagnie ferroviaire nationale danoise ont annoncé des annulations et des retards vendredi en raison du mauvais temps.

Plusieurs lignes de traversier entre les îles danoises ont été suspendues, de même que les traversiers à destination de Rostock, dans le nord de l’Allemagne, et d’Oslo.

Les météorologues suédois ont également lancé un avertissement pour la côte sud à partir de vendredi soir et samedi. Ils ont indiqué que le niveau de l’eau dans les parties méridionales de la Suède pourrait atteindre son niveau le plus élevé depuis les années 1990.

En Allemagne, les autorités ont mis en garde contre la montée des eaux dans les baies du Schleswig-Holstein, au sud de la frontière avec le Danemark, jusqu’en milieu de journée samedi.

Les autorités ont également mis en garde contre la montée des eaux au cours des deux prochains jours sur la côte de la mer Baltique du Schleswig-Holstein, l’État le plus septentrional de l’Allemagne, avec des niveaux d’eau pouvant atteindre deux mètres au-dessus de la moyenne dans le bras de mer où se trouve la ville de Flensburg. Certains traversiers à destination des îles de Foehr et d’Amrum, en mer du Nord, ont été retardés ou annulés, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Les météorologues norvégiens ont déclaré qu’une forte dépression sur le Royaume-Uni combinée à une haute pression sur le nord de la Scandinavie créait de forts vents d’est-nord-est, avec de «très fortes rafales» attendues dans le sud de la Norvège depuis l’est.