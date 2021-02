Le nord-est des États-Unis attend une tempête hivernale

NEW YORK — Les chutes de neige s’intensifiaient lundi sur le nord-est des États-Unis, alors que la région se préparait au passage d’une tempête qui pourrait déposer une trentaine de centimètres sur certains secteurs, entraîner des conditions de blizzard et interférer avec les déplacements pendant plusieurs jours.

Lara Pagano, une météorologue du National Weather Service, a prévenu que la tempête qui se développe le long de la côte atlantique se déplacera plutôt lentement, générant des chutes de neige importantes et des vents puissants mardi.

«Ce sera un événement prolongé, a-t-elle dit. De la neige a traversé presque toute la Pennsylvanie, des secteurs du sud de l’État de New York, le Connecticut et la majeure partie du New Jersey.»

Certaines régions avaient déjà reçu une dizaine de centimètres de neige lundi matin, mais des coins de la Pennsylvanie en avaient reçu une quinzaine. On rapportait près de 18 centimètres de neige dans certaines régions du New Jersey.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré un état d’urgence dimanche, afin de pouvoir mobiliser des ressources. Il a aussi fermé tous les bureaux gouvernementaux au personnel non essentiel, tout comme les six grands centres de l’État qui distribuent des vaccins contre la COVID-19.

Plusieurs rendez-vous de vaccination ont également été annulés à New York lundi.

Tous les trains et autocars de New Jersey Transit ont été suspendus, sauf l’Atlantic City Rail Line. Les traversiers de New York Waterway sont restés à quai. Le transporteur ferroviaire Amtrak a modifié son service et annulé certaines liaisons.

Une autre tempête a frappé le Midwest au cours des derniers jours. Certains secteurs ont reçu leurs pires chutes de neige des dernières années. De la neige est aussi tombée sur l’Ohio, la Virginie et Washington D.C.

La visite que devait effectuer le président Joe Biden au département d’État lundi a été remise à plus tard, quand les employés du département pourront se rendre au travail en toute sécurité.

– Par The Associated Press