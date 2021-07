Le Nord-Ouest de l’Ontario recense 17 nouveaux incendies de forêt

DRYDEN, Ont. — Pas moins de 17 nouveaux incendies de forêt ont été repérés dans le Nord-Ouest de l’Ontario, ce qui force l’évacuation de milliers de personnes de plus dans les secteurs ruraux et isolés de la région.

On recense actuellement 148 foyers d’incendie actifs, dont 44 qui demeurent hors de contrôle. Une douzaine seraient contenus par les pompiers, 27 sont considérés comme étant sous contrôle et 65 font l’objet d’une surveillance étroite.

Selon le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le niveau de risque actuel est «élevé» et même «extrême» dans certains secteurs de Kenora, Dryden, Fort Frances, Thunder Bay et Red Lake.

Le niveau de risque s’est toutefois apaisé au niveau modéré à faible dans les secteurs de Nipigon et de l’est de Sioux Lookout.

Aucun nouveau feu de forêt n’a été repéré dans le Nord-Est de l’Ontario, alors que neuf incendies font toujours rage. Seulement deux sont considérés comme étant contrôlés et sept demeurent sous surveillance.

Le niveau de risque d’incendie est jugé faible à modéré dans tout le nord-est de la province.