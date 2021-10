Le Nouveau-Brunswick a déploré mercredi le 70e décès lié à la COVID-19

HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick a déploré mercredi le décès d’une personne âgée de 90 ans et plus, de la région de Moncton, ce qui porte à 70 le nombre total de décès liés à la COVID-19 dans cette province depuis le début de la pandémie.

On comptait mercredi au Nouveau-Brunswick 51 hospitalisations liées au virus, dont 25 aux soins intensifs. Parmi les 51 personnes hospitalisées, 41 n’étaient pas vaccinées, deux étaient partiellement vaccinées et huit l’étaient pleinement. La Santé publique a signalé mercredi 71 nouveaux cas et 77 rétablissements, ce qui porte à 775 le nombre de cas actifs au Nouveau-Brunswick. Des nouveaux cas, 74 % ne sont pas vaccinés et 10 % sont partiellement vaccinés.

Des 71 nouveaux cas signalés mercredi, 21 se trouvaient dans la région de Fredericton, 15 dans celle d’Edmundston, 12 dans la région de Bathurst, 10 dans celle de Moncton, sept dans la région de Saint-Jean, cinq dans la région de Campbellton et un dans celle de Miramichi.

Devant l’ampleur de cette nouvelle vague, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait annoncé mardi une «mesure coupe-circuit» pour certaines régions, à compter de 18 h vendredi, au début du long congé de l’Action de grâces, et pour au moins 14 jours. Les mesures toucheront la région d’Edmundston, celle de Moncton, autant au nord que possible et comprenant Sainte-Anne-de-Kent, ainsi que le nord de la région de Fredericton, à partir de Deerville et Florenceville-Bristol inclusivement.

De plus, lors du long congé, les gens du Nouveau-Brunswick ne pourront se rassembler avec toute personne qui ne vit pas avec eux, ailleurs que dans un lieu où la loi exige une preuve de vaccination. Cela signifie que les rassemblements privés pour l’Action de grâces ne seront pas permis, sauf pour les membres d’un même ménage, évidemment.

L’Université du Nouveau-Brunswick a aussi annoncé mercredi qu’elle annulait ses prochaines cérémonies de collation des grades en personne, à cause de cette vague. Les cérémonies étaient initialement prévues pour le 14 octobre à Fredericton et le 15 octobre à Saint-Jean.

Ailleurs en Atlantique

La Nouvelle-Écosse signalait mercredi un nouveau décès lié à la COVID-19 et 25 nouveaux cas. Les responsables de la santé ont indiqué qu’une femme dans la soixantaine était décédée dans la région de Halifax. Il s’agit du 98e décès attribué au coronavirus dans cette province depuis le début de la pandémie.

Vingt des nouveaux cas ont été identifiés dans la région de Halifax, tandis que deux se trouvent dans la zone ouest de la province, deux dans la zone nord et un dans la zone est. La Nouvelle-Écosse comptait mercredi 254 cas actifs, avec 15 personnes hospitalisées, dont cinq aux soins intensifs. Selon les données provinciales, 81,2 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, tandis que 75,6 % est entièrement vaccinée.

Le gouvernement a annoncé mercredi qu’il étendait la vaccination obligatoire à ses 11 000 employés directs, d’ici le 30 novembre. Cette décision intervient une semaine après que le gouvernement a annoncé la vaccination obligatoire pour certains employés du secteur public, comme les travailleurs de la santé et les enseignants.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement envisage de rendre le passeport vaccinal obligatoire pour les lieux de culte. Le cabinet du premier ministre indique qu’Andrew Furey a eu des discussions avec les leaders religieux au sujet du programme de passeport vaccinal, qui sera dévoilé jeudi. Le pasteur pentecôtiste Leroy Gee a déclaré qu’une éclosion dans sa communauté du centre de Terre-Neuve, Bishop’s Falls, avait touché des membres de sa congrégation.

La médecin hygiéniste en chef par intérim de la province, Rosann Seviour, a indiqué mercredi qu’environ 85 % des 132 cas actifs signalés dans la province concernent des personnes partiellement ou non vaccinées. De toutes les personnes hospitalisées pour la COVID-19, moins de 4 % étaient complètement vaccinées, a ajouté la docteure Seviour.

Les responsables de la santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador demandent par ailleurs aux résidents de limiter à 20 personnes les rassemblements privés à l’intérieur, pour les deux prochaines semaines. La docteure Seviour a expliqué mercredi qu’avec le temps froid qui s’installe, les gens sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver à l’intérieur.

Les autorités de Terre-Neuve-et-Labrador signalaient mercredi neuf nouveaux cas de COVID-19 et 30 rétablissements. Sept cas se trouvent dans la région sanitaire centrale et deux dans la région sanitaire de l’Est, qui comprend Saint-Jean. La province compte 132 cas actifs de COVID-19 signalés et 14 personnes hospitalisées atteintes de la maladie. La docteure Seviour rappelle que 90 % des Terre-Neuviens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et environ 82 % sont complètement vaccinés.