Le Nouveau-Brunswick a signalé 13 nouveaux cas, mais aucune hospitalisation

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait mercredi 13 nouveaux cas de COVID-19.

Onze de ces nouveaux cas ont été signalés dans la région de Moncton et tous, sauf un, concernent de jeunes gens dans la vingtaine. Les deux autres cas ont été recensés dans la région de Saint-Jean et concernent également des personnes dans la vingtaine.

Sur les 13 nouveaux cas, neuf concernent des contacts de cas déjà connus, un est lié au voyage et trois font l’objet d’une enquête.

Le Nouveau-Brunswick comptait mercredi 71 cas actifs signalés, mais aucune hospitalisation liée à la COVID-19.

Les autorités affirment qu’un peu plus de 70 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus sont entièrement vaccinés et 83 % ont reçu au moins une dose de vaccin.

Le gouvernement souligne par ailleurs un écart de près de cinq points entre la zone sanitaire qui affiche le taux de vaccination le plus faible et celle qui a le taux le plus élevé: 67 % dans la région d’Edmundston et près de 72 % dans la région de Moncton. La région de Campbellton affichait un taux de 68 %.

«La différence entre les zones n’est pas énorme, mais ce type de données a aidé la Santé publique, tout au long de la campagne de vaccination, à déterminer si certaines régions avaient besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire pour aider les gens à se faire vacciner en temps opportun», a indiqué mercredi la médecin-hygiéniste en chef, la docteure Jennifer Russell.

En Nouvelle-Écosse, on signalait mercredi trois nouveaux cas de COVID-19. Deux nouveaux cas ont été identifiés dans la région de Halifax et sont liés à des voyages. L’autre cas, lui aussi lié au voyage, se trouve dans la zone de santé de l’est.

La province compte 19 cas actifs signalés de COVID-19. Une personne était hospitalisée aux soins intensifs avec la maladie. Mardi, 1 400 666 doses de vaccin contre la COVID-19 avaient été administrées et 654 766 Néo-Écossais étaient complètement vaccinés.