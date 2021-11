Le Nouveau-Brunswick a signalé lundi 31 nouveaux cas et 24 hospitalisations

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé lundi 31 nouveaux cas de COVID-19 et 38 rétablissements, pour un bilan de 506 cas actifs.

On signalait 15 nouveaux cas dans la région de Moncton, 12 dans la région de Saint-Jean, trois dans celle de Miramichi et un dans la région de Fredericton. Parmi ces 31 nouveaux cas, 52 % des personnes ne sont pas vaccinées, 9,0 % sont partiellement vaccinées et 39 % sont pleinement vaccinées.

On signalait lundi 24 hospitalisations liées à la COVID-19; parmi ces personnes, 14 ne sont pas vaccinées et une est partiellement vaccinée. Seize personnes étaient aux soins intensifs, et parmi elles, plus de 80 % ne sont pas vaccinées ou sont partiellement vaccinées.

Le gouvernement indique par ailleurs que les renseignements sur les cas recensés dans les écoles sont maintenant disponibles sur le site du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou sur le Tableau de bord de la COVID-19 de la province.

Le gouvernement soutient aussi que la grève impliquant 22 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au Nouveau-Brunswick «a des répercussions sur la lutte contre la pandémie».

Dans un communiqué, le gouvernement de Blaine Higgs soutient que la Santé publique avait mis en œuvre des plans de contingence, mais «le SCFP n’a pas accepté la désignation de travailleurs essentiels dans les services liés à la COVID-19, comme le dépistage, les cliniques de vaccination, les centres d’évaluation et les laboratoires».

Enfin, les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les membres du personnel scolaire pourront fixer un rendez-vous dès cette semaine pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm, si six mois se sont écoulés depuis leur deuxième dose. Les personnes qui ont reçu une ou deux doses d’AstraZeneca pourront aussi fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm, si 28 jours se sont écoulés depuis leur deuxième dose.

La Santé publique indique que 85,1 % des gens admissibles sont doublement vaccinés et que 92,6 % ont reçu leur première dose.

Un autre décès en N.-É.

En Nouvelle-Écosse, les trois quarts des 59 nouveaux cas confirmés de COVID-19 signalés au cours du week-end se trouvaient dans la zone centrale. Les responsables de la santé publique précisent lundi que 44 des plus récents cas confirmés se trouvaient dans cette zone qui comprend Halifax, tandis que les autres étaient dispersés entre les zones est, ouest et nord.

Le gouvernement a également signalé un autre décès lié à la COVID-19, dans l’est de la province. Le bilan en Nouvelle-Écosse atteint maintenant 101 morts depuis le début de la pandémie.

Terre-Neuve-et-Labrador, de son côté, signalait depuis vendredi deux nouveaux cas de COVID-19: une personne de moins de 20 ans de la région sanitaire de l’Est, qui a été en contact avec un cas connu, et un homme dans la cinquantaine, un cas lié aux voyages.

Les responsables signalent 10 rétablissements et une hospitalisation. Terre-Neuve-et-Labrador compte 91 cas actifs signalés. Les autorités affirment par ailleurs que les données sur les tests de dépistage ne sont pas disponibles en raison d’une cyberattaque présumée qui a endommagé l’infrastructure informatique de la province.

Cette dépêche a été produite en partie avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.