HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick a signalé mardi un nouveau cas de COVID-19, dans la région de Saint-Jean.

Ce nouveau cas, lié à un voyage, touche une personne âgée de 19 ans ou moins, qui est à l’extérieur de la province. On comptait mardi sept cas actifs de COVID-19, mais aucune hospitalisation liée à la maladie infectieuse.

Le ministère de la Santé indique que 64,7 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 81,6 % ont reçu au moins une dose. La province passera en «phase verte» à 23 h 59 vendredi soir, ce qui éliminera toutes les restrictions sanitaires.

La Nouvelle-Écosse signalait de son côté mardi deux nouveaux cas de COVID-19, tous les deux dans l’est de la province et liés au voyage. La province comptait mardi neuf cas actifs signalés, mais aucune hospitalisation liée au virus.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse soutient que près de 76 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin et qu’environ 59 % des citoyens sont pleinement vaccinés.