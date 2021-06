Le Nouveau-Brunswick accélère la cadence pour atteindre le seuil de 75% d’ici lundi

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick organise des cliniques sans rendez-vous pour les personnes qui souhaitent recevoir leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les responsables de la santé affirment que 67,4% des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin et que plus de 50 000 autres devront se faire vacciner au cours du week-end pour atteindre l’objectif de 75% qui doit permettre une levée partielle des restrictions lundi.

La province signale 10 nouveaux cas de COVID-19, dont six cas dans la région de Fredericton, deux dans la région de Moncton, un cas dans la région de Saint-Jean et un dans la région de Bathurst.

Il y a 147 cas actifs. Au total, cinq personnes sont hospitalisées. Quatre patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, et l’un d’entre eux se trouve aux soins intensifs. Un patient est hospitalisé à l’extérieur de la province et se trouve également dans une unité des soins intensifs.

Ailleurs dans le Canada atlantique

La Nouvelle-Écosse a recensé vendredi 15 nouveaux cas de COVID-19, soit neuf dans la région de Halifax et six dans la zone est.

La province compte 251 cas actifs, avec 21 personnes hospitalisées, dont huit aux soins intensifs.

En date de jeudi, 621 661 doses de vaccin contre la COVID-19 avaient été administrées, dont 44 188 personnes ayant reçu leur deuxième dose.

Terre-Neuve-et-Labrador a signalé deux nouveaux cas confirmés de COVID-19.

Un cas concerne une femme dans la quarantaine dans la région sanitaire de l’Ouest et le second touche un homme dans la quarantaine également dans la région de l’Ouest.

La province compte 80 cas actifs connus du nouveau coronavirus. Une personne est hospitalisée.