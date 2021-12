HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick accentue l’admissibilité aux doses de rappel en disant vouloir protéger les personnes les plus vulnérables aux complications liées à la COVID-19.

Les personnes âgées de 50 ans et plus peuvent désormais fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm si six mois se sont écoulés depuis qu’elles ont reçu leur deuxième dose.

Selon la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, le virus aura moins la possibilité de s’implanter si plus de gens obtiennent une troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Au cours des semaines à venir, l’admissibilité aux doses de rappel sera élargie aux gens dans la quarantaine, et ensuite à toutes les autres personnes du Nouveau-Brunswick, a indiqué le gouvernement.

La Santé publique a signalé lundi que 82 pour cent des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 87,5 pour cent ont reçu leur première dose.

Les responsables ont fait état de 71 nouveaux cas et indiqué que 60 personnes se sont rétablies de la COVID-19. Il y a maintenant 760 cas actifs. La Santé publique a ajouté trois décès au bilan de la COVID-19 dans la province.

Concernant les hospitalisations, le nombre moyen sur sept jours est en baisse comparativement à la semaine précédente, tandis que le nombre de cas aux soins intensifs est resté plus ou moins le même.

Quarante-neuf personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID-19, lundi, dont 18 patients qui se trouvaient aux soins intensifs.

45 cas depuis vendredi en N.-É.

La Nouvelle-Écosse signale 45 nouveaux cas de COVID-19 depuis sa dernière mise à jour vendredi.

Les responsables affirment que 38 des cas ont été recensés dans la région de Halifax, tandis que six se trouvent dans la zone nord de la province et un dans la zone est.

Ils indiquent qu’il reste un groupe de cas dans une communauté localisée dans la zone nord et des preuves d’une propagation communautaire limitée à Halifax et dans certaines parties du nord de la Nouvelle-Écosse.

Avec 92 guérisons également signalées, la province compte désormais un total de 153 cas actifs.

Les responsables affirment que trois écoles ont été informées d’expositions au cours des trois derniers jours tandis qu’une – Beechville Lakeside Timberlea Senior Elementary – est fermée pour le reste de cette semaine afin de contenir la propagation du virus.

Il y avait lundi 11 personnes hospitalisées à cause de la maladie, dont quatre patients aux soins intensifs.