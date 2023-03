Le Nouveau-Brunswick accorde une hausse de 10,6 % du budget de la santé

FREDERICTON — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déposé mardi un budget de dépenses de 12,2 milliards $, qui prévoit un léger excédent et une augmentation de près de 11 % du financement des soins de santé, en difficulté.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a déclaré que le Nouveau-Brunswick évoluait dans un environnement économique volatil, où la hausse rapide des prix exerce une pression sur les budgets des ménages et augmente les coûts pour les entreprises.

Le budget 2023-2024 prévoit 3,6 milliards $ pour le secteur des soins de santé, une augmentation de 10,6 % par rapport à l’année dernière, qui s’accompagne d’environ 250 millions $ d’aide fédérale.

Le budget prévoit aussi 10,4 millions $ pour augmenter le nombre de médecins «travaillant en équipe» et 29,7 millions $ pour relever les défis de recrutement et de rétention des travailleurs de la santé.

Le budget prévoit un surplus de 40,3 millions $ sur des recettes totales de 12,19 milliards $ et des dépenses de 12,15 milliards $.

Pour l’exercice précédent de 2022-2023, le gouvernement avait finalement affiché un excédent record de 862,2 millions $, alors que dans son budget déposé il y a un an, il prévoyait un léger surplus de seulement 35 millions $.

Le ministre Steeves a justifié l’important excédent de l’an dernier en disant que le gouvernement «avait rencontré quelques bizarreries» dans les finances publiques, dont environ 433 millions $ en recettes fiscales et en transferts inattendus des années précédentes. «On vit une autre époque: il est très difficile de prédire», a-t-il expliqué.

Croissance démographique

Le ministre des Finances a souligné que la province était passée d’une économie en difficulté à une économie confrontée aux défis qui accompagnent toute croissance démographique.

La population du Nouveau-Brunswick a dépassé les 800 000 habitants l’an dernier, accueillant plus de 40 000 personnes au cours des cinq années précédentes grâce à l’immigration, notamment d’autres provinces.

Les inscriptions dans les écoles ont ainsi augmenté d’environ 4200 et elles devraient augmenter encore de 2200 l’année prochaine. Le gouvernement a donc réservé 33,3 millions $ de plus pour payer des enseignants et du matériel scolaire supplémentaires.

Ce budget ne prévoit pas de mesures de plafonnement des loyers pour aider les locataires ou les nouveaux arrivants. Le ministre Steeves a annoncé que le gouvernement consacrerait 1 million $ à un nouveau système informatique pour le Tribunal sur la location de locaux d’habitation.

Le ministre des Finances a soutenu que le gouvernement aidait à atténuer la crise du logement en construisant de nouvelles propriétés et en encourageant les promoteurs privés à construire des unités d’habitation.

«Nous ne voulons pas que quiconque profite du système, a-t-il expliqué mardi aux journalistes. Mais afin de maintenir la croissance de la construction et de l’industrie du logement, nous avons pensé qu’un plafonnement des loyers serait contre-productif.

«On aide aussi les locataires avec le Tribunal sur la location de locaux d’habitation.»