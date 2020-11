Le Nouveau-Brunswick allège les restrictions dans la région de Campbellton

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick assouplit les restrictions dans la région de Campbellton après avoir constaté une tendance à la baisse dans le nombre de nouveaux cas de COVID-19.

La région du nord de la province passera du niveau orange au niveau jaune à partir de minuit vendredi.

Ce changement permettra aux résidants de rendre visite à leurs amis proches et à leur famille élargie et augmentera le nombre de personnes autorisées dans les rassemblements, à condition que la distance soit maintenue et que le masque soit porté dans les lieux publics intérieurs.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a par ailleurs signalé deux nouveaux cas jeudi dans la région de Fredericton. Il s’agit de deux personnes âgées de 30 à 39 ans qui se sont placées en isolement.

Les autorités provinciales de la santé publique ont aussi lancé une mise en garde concernant une possible exposition à la COVID-19 sur deux vols d’Air Canada le 24 octobre: un vol de Calgary à Montréal et un autre de Montréal à Saint-Jean.

Les passagers qui se trouvaient à bord des vols 322 ou 8792 d’Air Canada devraient surveiller l’apparition de symptômes et s’isoler des autres si des symptômes apparaissent.