Le Nouveau-Brunswick annonce son pire bilan depuis le début de la pandémie

FREDERICTON — La situation sanitaire s’aggrave de nouveau au Nouveau-Brunswick.

Les autorités ont rapporté 36 nouveaux cas de COVID-19, le pire bilan journalier de la province depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs s’élève à 292 dans l’ensemble de la province.

La région d’Edmundston, où on a rapporté pas moins de 24 nouveaux cas, a été placée en zone d’alerte rouge à compter de minuit.

«Nous avons vu ce qui est arrivé ailleurs lorsqu’une augmentation du nombre de cas actifs ne donne pas lieu à des mesures rapides et décisives, a déclaré le premier ministre Blaine Higgs. La prochaine étape pour la province est la phase d’alerte Rouge, puis c’est le confinement. Nous ne voulons pas que cela arrive ici, mais si nous voulons l’éviter, nous devons faire notre part.»

À compter de minuit, les établissements d’aliments et de boissons de cette région pourront seulement offrir un service au volant, à emporter et par livraison. Les gymnases et les installations de conditionnement physique seront fermés, y compris les autres entreprises sportives ou récréatives comportant un contact étroit semblable.

Les espaces publics comme les casinos, les centres de divertissement, les salles de bingo, les salles de jeux électroniques et les grandes salles de spectacle en direct seront également fermés.

Les services personnels comme les barbiers, les coiffeurs et les spas devront aussi cesser leurs activités.

Les écoles demeureront ouvertes dans ce secteur.

Cinq autres cas ont été recensés dans la région de Moncton, quatre dans celle de Saint-Jean, deux dans celle de Fredericton et un dans celle de Bathurst.

Un patient est actuellement hospitalisé. Les autorités ont déploré 12 décès depuis le début de la pandémie.

«Nous répondons pour limiter la gravité de cette éclosion, mais pour maîtriser cette situation, nous avons besoin de la contribution de chacun au Nouveau-Brunswick», a réitéré la médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell.

Bilan de la Nouvelle-Écosse

Pendant ce temps, les autorités néo-écossaises annonçaient quatre nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 29 infections actives.

Il y a un cas dans chacune des zones: à l’ouest, au nord, à l’est et au centre.

Le cas dans la zone du centre concerne un étudiant de l’Université Mount Saint Vincent à Halifax.

Tous les cas sont liés à des voyages à l’extérieur des provinces de l’Atlantique et sont en isolement.

Finalement, Terre-Neuve-et-Labrador a rapporté un nouveau cas de COVID-19. On recense maintenant six infections actives dans la province.