Le Nouveau-Brunswick compte désormais 100 cas actifs de COVID-19

Le Nouveau-Brunswick a signalé huit nouveaux cas de la COVID-19, samedi, pour un total de 100 cas actifs dans la province.

Six des nouvelles infections ont été enregistrées dans la région de Campbellton.

Les deux autres ont été rapportées dans les régions de Moncton et de Saint-Jean. Elles sont toutes deux liées à un voyage à l’extérieur de la bulle atlantique, et non aux éclosions régionales.

Trois patients sont présentement hospitalisés et l’un d’entre eux se trouve aux soins intensifs.

Depuis l’apparition du virus au Nouveau-Brunswick, 305 cas ont été confirmés, dont deux se sont avérés mortels.

En Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a pour sa part rapporté deux nouveaux cas de COVID-19.

Ces infections ont été dépistées dans le centre de la province, un secteur qui comprend Halifax.

Pas moins de 1095 personnes ont contracté le virus en sol néo-écossais et 65 y ont succombé.

La province compte désormais cinq cas actifs et aucune hospitalisation en lien à la pandémie.