Le Nouveau-Brunswick connaît une croissance rapide de sa population

FREDERICTON — De nouvelles données de Statistique Canada montrent que le Nouveau-Brunswick connaît un boom démographique.

L’agence fédérale a révélé vendredi que la population de la province avait récemment dépassé les 800 000 habitants pour la première fois, après avoir gagné plus de 40 000 personnes au cours des cinq dernières années seulement.

Le premier ministre Blaine Higgs a réagi en disant que le Nouveau-Brunswick connaît des niveaux d’immigration plus élevés et une migration interprovinciale positive.

Par conséquent, la province connaît son taux de croissance démographique le plus important depuis 1976, ayant ajouté 15 000 personnes au cours des 12 derniers mois.

Cette progression au Nouveau-Brunswick s’inscrit dans une tendance observée chez ses voisines.

Le mois dernier, Statistique Canada a rapporté qu’au cours des cinq dernières années, les trois provinces maritimes ont en grande partie réussi à inverser un déclin de la population qui dure depuis des décennies, grâce notamment à un afflux constant de Canadiens d’autres provinces, en particulier de l’Ontario et de l’Alberta.

Pour la première fois depuis le recensement de 1981 à 1986, plus de personnes ont déménagé dans les Maritimes en provenance d’autres régions du Canada (134 841) qu’elles n’en ont quitté (98 086), a détaillé l’agence fédérale le 9 février. Il s’agit de la première fois depuis les années 1940 que les Maritimes ont connu une croissance plus rapide que les provinces des Prairies.

En février, Statistique Canada avait expliqué que la population du Nouveau-Brunswick avait atteint 775 610 personnes, mais que ce chiffre était un décompte officiel du recensement basé sur des données compilées au deuxième trimestre de 2021.

La dernière estimation indique une économie provinciale saine qui a rebondi pour dépasser les niveaux d’avant la pandémie, selon le premier ministre Higgs.

«C’est un moment important pour notre province, a-t-il commenté dans un communiqué vendredi soir. Notre stratégie de croissance démographique dépasse les attentes. […] Les gens regardent le Nouveau-Brunswick sous un nouvel angle.»

Quant aux autres provinces maritimes, l’Île-du-Prince-Édouard a été la province canadienne à la progression la plus rapide, selon les chiffres du recensement publiés le mois dernier. De son côté, la Nouvelle-Écosse a connu sa croissance la plus fulgurante depuis le début des années 1970.

Les chiffres du recensement ont également montré que la région a réussi à attirer un plus grand nombre d’immigrants internationaux. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont accueilli un nombre record de nouveaux arrivants entre 2016 et 2021, la grande majorité s’étant installée avant la pandémie.