FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick déplorait jeudi deux nouveaux décès liés à la COVID-19, ce qui porte à 82 le bilan total des morts dans cette province depuis le début de la pandémie.

La Santé publique a précisé qu’une personne de 70 à 79 ans dans la région de Fredericton et une personne de 90 ans et plus dans la région de Miramichi étaient mortes des suites de la maladie.

On indiquait par ailleurs que 63 personnes étaient hospitalisées en raison du virus, dont 19 aux soins intensifs. Parmi les 63 personnes hospitalisées, 19 étaient pleinement vaccinées. Parmi les 19 personnes aux soins intensifs, 17 ne sont pas vaccinées et deux sont partiellement vaccinées.

On recensait jeudi 133 nouveaux cas de COVID-19 et 102 rétablissements. Parmi les nouveaux cas, 56 % des personnes ne sont pas vaccinées, 8 % sont partiellement vaccinées et 36 % sont pleinement vaccinées. On compte maintenant 1103 cas actifs au Nouveau-Brunswick.

La Santé publique a signalé jeudi que 81,8 % des personnes admissibles sont pleinement vaccinées et que 91 % ont reçu leur première dose.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé que les personnes qui demeurent dans des régions où la mesure «coupe-circuit» est en vigueur pourront se procurer une trousse de dépistage rapide gratuite, à utiliser à la maison, même si elles ne présentent pas de symptômes. Ce programme débute dans les régions où la mesure coupe-circuit est en vigueur, mais le gouvernement indique qu’il sera éventuellement élargi à l’ensemble de la province.

Doses de rappel en N.-É.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a signalé jeudi 26 nouveaux cas de COVID-19 et annoncé qu’il offrira une troisième dose aux personnes vulnérables ou aux travailleurs qui en ont besoin pour voyager.

Sur les 26 nouveaux cas, 23 ont été identifiés dans la zone centrale de la province, qui comprend Halifax. C’est dans cette région qu’une propagation communautaire se poursuit parmi les personnes non vaccinées âgées de 20 à 40 ans, selon les autorités.

Cinq autres écoles de la région de Halifax ont aussi été informées d’expositions à la COVID-19. La Nouvelle-Écosse compte actuellement 198 cas signalés et 12 hospitalisations liées à la maladie, dont deux aux soins intensifs.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé jeudi que les résidents modérément à gravement immunodéprimés pourront réserver une troisième dose d’un vaccin à compter du 19 octobre. Des injections de rappel seront également mises à la disposition des Néo-Écossais qui ont reçu des «doses mixtes» et qui doivent se rendre pour le travail dans des pays qui n’acceptent pas ces voyageurs, ou qui leur imposent une quarantaine.

Les personnes qui suivent des traitements anticancéreux actifs, qui sont infectées par le VIH ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs seront aussi admissibles à une troisième dose.

Le gouvernement a aussi indiqué jeudi qu’il entend légiférer pour interdire les manifestations près des accès aux établissements de santé.

Trois éclosions à Terre-Neuve

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait jeudi quatre nouveaux cas de COVID-19, tous dans la région centrale de la province, où la santé publique lutte contre trois éclosions.

Les responsables affirment que les traceurs de contacts tentent toujours de déterminer la source de ces infections.

La santé publique indique qu’il y a 60 cas actifs signalés dans la province et 11 hospitalisations liées à la maladie. Le gouvernement demande aux citoyens de limiter à 20 personnes les rassemblements informels à l’intérieur.

Les données montrent que plus de 90 % des Terre-Neuviens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin et plus de 83 % sont complètement vaccinés.

—

Cette dépêche a été rédigée en partie avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.