Le Nouveau-Brunswick déplorait lundi un nouveau décès lié à la COVID-19

HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick déplorait lundi le décès d’une personne septuagénaire de la région de Campbellton des suites de la COVID-19, ce qui porte à 91 le nombre total de décès associés à l’infection virale depuis le début de la pandémie dans cette province.

On signalait aussi que 61 personnes étaient hospitalisées à cause de la maladie, dont près de 60 % ne sont pas vaccinées ou sont partiellement vaccinées. On comptait lundi 20 personnes aux soins intensifs, mais aucune de ces personnes n’était pleinement vaccinée.

La Santé publique a signalé 53 nouveaux cas de COVID-19 lundi et 138 rétablissements, ce qui porte le nombre de cas actifs à 849 au Nouveau-Brunswick. Parmi les nouveaux cas, 62 % ne sont pas vaccinés, 13 % sont partiellement vaccinés et 25 % sont pleinement vaccinés.

On signalait des cas dans des établissements de garderie éducative de la région de Moncton et de la région de Campbellton. Ainsi, un cas a été confirmé à la garderie L’Enfant magique, à Campbellton, et un autre à la garderie Dragon Day, à Atholville.

Selon la Santé publique, 82,5 % des gens admissibles sont aujourd’hui pleinement vaccinés et 91,5 % ont reçu une première dose d’un vaccin.

Le gouvernement rappelle par ailleurs que des trousses de tests rapides de dépistage, à utiliser à la maison, sont maintenant disponibles gratuitement. La liste complète des sites de distribution est disponible sur les sites internet des réseaux de la santé Vitalité et Horizon.

Deux morts à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait lundi huit nouveaux cas de COVID-19, mais surtout les 14e et 15e décès de la maladie dans cette province depuis le début de la pandémie.

Selon les autorités, un homme dans la cinquantaine et une femme de 70 ans ou plus, dans la région centrale, sont morts de la COVID-19. Depuis que les autorités ont annoncé pour la première fois l’arrivée de la quatrième vague dans cette province, à la fin de septembre, huit personnes sont mortes de la COVID-19.

La santé publique indique qu’il y a maintenant 47 cas actifs signalés dans la province, dont six personnes hospitalisées.

Les données gouvernementales montrent que près de 84 % des citoyens admissibles sont complètement vaccinés et plus de 90 % ont reçu au moins une dose. Par contre, les taux de vaccination dans les régions qui ont récemment connu des éclosions, comme la péninsule de Baie Verte et la région de Botwood, dépassent à peine les 70 %.

Deux autres écoles fermées en N.-É.

La Nouvelle-Écosse signalait lundi 72 nouveaux cas de COVID-19 depuis la dernière mise à jour, vendredi.

Les responsables précisent que 31 cas ont été signalés samedi, 19 dimanche et 22 lundi. Au total, 58 cas sur 72 ont été identifiés dans la région de Halifax, huit dans la zone nord, cinq dans la zone ouest et un dans la zone est. On comptait lundi 208 cas actifs en Nouvelle-Écosse, avec 15 hospitalisations liées à l’infection, dont trois aux soins intensifs.

Les autorités ont recommandé lundi la fermeture pour le reste de la semaine de deux écoles de la région de Halifax, afin de contenir des éclosions. Les fermetures de l’école primaire Joseph-Howe et de l’école Mer et Monde à Halifax font suite à la fermeture, lundi, de la South Academy de Dartmouth.

Avec ces trois récentes fermetures, ce sont maintenant quatre écoles de la région de Halifax qui ont été temporairement fermées depuis deux semaines. L’école primaire Duc d’Anville de Halifax avait été fermée pendant quatre jours, la semaine dernière, après que 14 cas ont été liés à cette école.