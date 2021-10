Le Nouveau-Brunswick déplore deux décès supplémentaires à cause de la COVID-19

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé dimanche deux décès supplémentaires liés à la COVID-19.

Les autorités ont précisé qu’il s’agissait d’une personne âgée de 70 à 79 ans résidant dans la région de Moncton et d’une personne âgée de 80 à 89 ans de la région de Fredericton.

Le nombre des victimes attribuables à la COVID-19 s’élève à 74 depuis le début de la pandémie.

La quatrième vague semble avoir reculé puisque la Santé publique a rapporté «seulement» 73 nouveaux cas de COVID-19. La veille, on en comptait 100. Quarante-cinq d’entre eux n’étaient pas adéquatement vaccinés.

Les régions de Moncton et de Campbelltown sont les plus touchées, car on y compte 19 cas supplémentaires dans chacune d’elles. Les autorités ont aussi fait état de 13 autres cas dans la région de Fredericton, 10 dans la région de Saint-Jean, huit dans la région d’Edmundston, deux dans la région de Miramichi et deux dans la région de Bathurst.

Le Nouveau-Brunswick recense 962 cas actifs sur son territoire. Les hôpitaux s’occupent de 53 patients, dont 22 se trouvent à l’unité des soins intensifs. Parmi les personnes hospitalisées, on en compte 42 qui ne sont pas vaccinées du tout.

Par ailleurs, les responsables de santé publique rappellent aux résidants de célébrer l’Action de grâce uniquement avec les membres de leur foyer.

La quatrième vague de COVID-19 a frappé le Nouveau-Brunswick beaucoup plus durement que les trois premières, bien que près de 81,4 % des Néo-Brunswickois admissibles soient entièrement vaccinés contre le virus.