Le Nouveau-Brunswick déplore trois autres décès liés à la COVID-19

FREDERICTON — Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick ont signalé jeudi trois autres décès dus à la COVID-19 dans la province, portant le bilan à 278 depuis le début de la pandémie.

Les derniers décès concernent deux personnes dans la région de Saint-Jean – l’une dans la quarantaine et l’autre de plus de 90 ans – et une personne de plus de 90 ans dans la région de Fredericton.

Il y avait 140 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19, une de plus que mercredi.

Cela comprenait une personne aux soins intensifs et huit personnes sous ventilateurs.

Il y avait 321 travailleuses et travailleurs de la santé en isolement après avoir été déclarés positifs à la COVID-19.

Les données provinciales montrent que 85,7 % des Néo-Brunswickois admissibles de cinq ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et que 47 % ont reçu une dose de rappel.

La Croix-Rouge en renfort en N.-É.

La ministre responsable des soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse a déclaré qu’Ottawa avait approuvé une demande d’aide du personnel de soutien dans les foyers de soins de longue durée touchés par la pénurie de travailleurs pendant la pandémie de COVID-19.

Barbara Adams a dit que deux équipes de 10 personnes seront mises à la disposition de la province par l’intermédiaire de la Croix-Rouge canadienne pour travailler dans 14 foyers de longue durée qui ont le plus besoin d’aide.

Mme Adams a confirmé à la suite d’une réunion du cabinet jeudi que les équipes seront disponibles sept jours sur sept jusqu’à la fin mars.

Elle a dit que les membres des équipes effectueront plusieurs tâches, comme d’assurer l’entretien des foyers et d’aider à nourrir les résidents.

Mme Adams a dit que l’aide est nécessaire parce que de nombreux foyers de soins de longue durée fonctionnent actuellement avec des niveaux de dotation de 70 à 80 %.

La ministre a affirmé que le secteur manquait de centaines de travailleurs, et c’est pourquoi le gouvernement a annoncé mercredi qu’il augmentait immédiatement le salaire des auxiliaires en soins continus dans le but de recruter plus de travailleurs.

Taux stable d’hospitalisations à l’Î.-P.-É.

Les responsables de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard ont fait état jeudi de sept personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 – un nombre inchangé par rapport à mercredi.

L’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Heather Morrison, a dit que ce nombre comprenait une personne aux soins intensifs.

Elle a indiqué qu’il y avait cinq autres personnes à l’hôpital qui ont été admises pour des raisons autres que la COVID-19 et qui ont été déclarées positives au coronavirus.

Mme Morrison a signalé jeudi 210 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 220 guérisons.

Il y avait 1982 infections actives à la COVID-19 signalées dans la province.

Six établissements de soins de longue durée ont des éclosions et 21 centres de la petite enfance et de garde d’enfants ont signalé des cas ou des éclosions.

Sommet égalé d’hospitalisations à Terre-Neuve-et-Labrador

Les responsables de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador ont affirmé jeudi qu’il y avait 25 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, ce qui égale le précédent record dans la province.

C’est la deuxième fois que la province connaît autant d’hospitalisations liées à la pandémie – la première remonte à moins de deux semaines, le 1er février.

Un communiqué de presse du gouvernement a indiqué que huit des patients hospitalisés étaient aux soins intensifs.

Les autorités ont signalé 243 nouveaux cas de COVID-19, 18% des tests effectués au cours des 24 heures précédentes ayant donné un résultat positif.

Il y avait 1588 cas actifs signalés dans la province, bien que le chiffre n’inclue pas ceux qui pourraient avoir contracté le virus, mais qui ne se sont pas qualifiés pour un test pour confirmer leur infection.

Les données fédérales montrent que Terre-Neuve-et-Labrador continue d’avoir le taux de vaccination contre la COVID-19 le plus élevé au pays, 95 % des habitants admissibles ayant reçu au moins une dose au 30 janvier.