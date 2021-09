Le Nouveau-Brunswick déplore un nouveau décès et signale 54 cas en quatre jours

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a enregistré depuis quatre jours 54 nouveaux cas de COVID-19 et un autre décès lié à la maladie.

Les autorités précisent qu’une personne sexagénaire de la région de Moncton est décédée des suites de la COVID-19, ce qui porte à 47 le nombre de décès liés à l’infection virale dans cette province depuis le début de la pandémie.

Quatre personnes étaient hospitalisées mardi à cause de la COVID-19, dont trois aux soins intensifs.

La médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a déclaré qu’il y avait un total de 54 nouveaux cas, mais 54 rétablissements sur quatre jours; le nombre de cas actifs était de 125 mardi. La Santé publique a signalé 13 nouveaux cas samedi, 13 dimanche, 15 lundi et 13 mardi.

Sur les quatre jours, on signalait 13 nouveaux cas dans la région de Moncton, 11 cas dans chacune des régions de Fredericton et d’Edmundston, huit dans la région de Campbellton, sept dans celle de Miramichi et quatre dans la région de Bathurst.

La Santé publique signale que 76,2 % des citoyens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés et que 85,1 % ont reçu leur première dose.

Passeport vaccinal à T.-N.-L. et à l’Î.-P.-É.

La Nouvelle-Écosse voisine a signalé 29 nouveaux cas de COVID-19 et 26 rémissions depuis sa dernière mise à jour, vendredi. Il y a maintenant 58 cas actifs de COVID-19 en Nouvelle-Écosse et deux personnes sont hospitalisées.

La province de Terre-Neuve-et-Labrador recensait ces derniers jours cinq nouveaux cas confirmés, tous dans la région sanitaire de Labrador-Grenfell, qui couvre le Labrador et une grande partie de la péninsule nord de l’île de Terre-Neuve.

Cela porte à 35 le nombre total de cas actifs dans cette province; une personne est hospitalisée. Les personnes infectées sont âgées de 40 à 60 ans. On signalait aussi sept nouveaux cas «présumés»: deux dans la région sanitaire de l’Ouest et cinq dans celle de Labrador-Grenfell.

Le premier ministre Andrew Furey a par ailleurs annoncé mardi que son gouvernement adoptera le passeport vaccinal avec code QR. M. Furey a indiqué que son gouvernement utilisera le modèle québécois, qui a été testé et s’est avéré sûr, a-t-il dit.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a lui aussi annoncé qu’il adoptera une forme de passeport vaccinal. La médecin-hygiéniste en chef, Heather Morrison, a indiqué mardi que les détails restaient à régler, mais que le plan devrait pouvoir être mis en œuvre au début du mois d’octobre. Elle a ajouté que ce passeport serait principalement utilisé par ceux qui veulent assister à un grand événement où la distanciation physique est difficile.

La docteure Morrison a également annoncé que le gouvernement retarderait son projet d’abandonner le 12 septembre la plupart de ses restrictions sanitaires, en raison de la propagation rapide du variant Delta.