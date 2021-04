Le Nouveau-Brunswick déplore vendredi son 32e décès, dans la région d’Edmundston

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick déplore vendredi son 32e décès lié à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Le premier ministre Blaine Higgs a exprimé ses condoléances à la famille de cette nouvelle victime du coronavirus au Nouveau-Brunswick, une personne dans la soixantaine de la région d’Edmundston, dans le nord-ouest de la province.

Les responsables de la santé publique signalaient vendredi huit nouveaux cas de COVID-19, dont six dans cette région d’Edmundston, qui compte 113 des 140 cas actifs au Nouveau-Brunswick. Les régions de Moncton et de Fredericton enregistraient chacune un nouveau cas. Dix-neuf patients étaient hospitalisés avec la maladie au Nouveau-Brunswick, dont 13 aux soins intensifs.

Par ailleurs, un cas a été confirmé à la Garderie des P’tits Amis, à Edmundston, qui était fermée vendredi afin de procéder à la recherche des contacts. La santé publique a aussi recensé des sources possibles d’exposition aux endroits suivants à Edmundston: la Banque Royale de la rue Saint-François le 1er avril et la pharmacie Shoppers Drug Mart du boulevard Hébert le 5 avril à 11 h.

À l’exception de la région d’Edmundston, qui est en «phase rouge», toutes les autres régions du Nouveau-Brunswick demeurent en «phase jaune».

Ailleurs dans l’Atlantique

La Nouvelle-Écosse voisine signalait vendredi deux nouveaux cas de COVID-19. Un cas, dans la zone nord de la province, est lié à des voyages à l’extérieur du Canada atlantique, alors que l’autre a été enregistré dans la zone centrale, qui comprend Halifax, et fait l’objet d’une enquête. La province compte maintenant 41 cas actifs de COVID-19.

La Nouvelle-Écosse accélère par ailleurs son programme de vaccination. Le médecin hygiéniste en chef, Robert Strang, a annoncé vendredi que tous les Néo-Écossais qui souhaitent se faire vacciner devraient recevoir leur première dose d’ici la fin juin — l’objectif initial était septembre.

De plus, le docteur Strang a annoncé que les citoyens de 65 ans et plus peuvent maintenant recevoir leur première dose — ce qui constitue une expansion importante du groupe admissible. Selon le docteur Strang, la province devrait avoir administré 40 000 doses de vaccins cette semaine et 50 000 autres la semaine prochaine.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait vendredi trois nouveaux cas de COVID-19. Selon les autorités, un cas concerne un homme âgé de 20 à 39 ans dont l’infection est liée à un voyage au Canada. Les traceurs de contact tentent de rechercher la source des deux autres cas.

On compte maintenant huit cas actifs déclarés de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador; 1025 cas ont été enregistrés dans cette province depuis le début de la pandémie, au printemps dernier.