Le Nouveau-Brunswick, «élève modèle», est-il sur le point de sombrer en éclosions ?

FREDERICTON — Un épidémiologiste estime que les autorités du Nouveau-Brunswick jouent les équilibristes, alors qu’on tente d’empêcher la COVID-19 de se propager de manière incontrôlable dans cette province, jusqu’ici un «élève modèle» au Canada.

Le professeur David Fisman, de l’Université de Toronto, soutient que la situation actuelle au Nouveau-Brunswick est similaire à ce que vivait le Manitoba l’automne dernier lorsque les cas se sont mis à augmenter considérablement après des mois d’infections relativement peu nombreuses.

Le professeur Fisman soutient qu’il est préoccupant de voir au Nouveau-Brunswick une transmission dans les écoles, les usines de conditionnement de la viande et les foyers de soins de longue durée — mais aussi chez les jeunes, très «mobiles» dans la communauté.

David Kelvin, professeur d’immunologie à l’Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, estime d’ailleurs que la réduction de la transmission chez les jeunes est essentielle pour contrôler le virus dans une communauté, car ces jeunes, en plus, sont souvent asymptomatiques.

Le professeur Kelvin croit que des stratégies telles que les cliniques mobiles de dépistage rapide peuvent contribuer à identifier les «zones chaudes» chez les jeunes.

Le taux d’infection au Nouveau-Brunswick demeure relativement faible, à 132 cas pour 100 000 habitants, mais le premier ministre Blaine Higgs a déclaré cette semaine que son gouvernement pourrait resserrer les mesures de confinement si les restrictions actuelles ne parviennent pas à freiner la propagation du virus.

On signalait mercredi 21 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick et plus de la moitié de la province est actuellement en «phase rouge» des mesures sanitaires du gouvernement.