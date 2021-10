Le Nouveau-Brunswick enregistre cinq autres décès des suites de la COVID-19

FREDERICTON — La Santé publique du Nouveau-Brunswick a déploré vendredi cinq autres décès des suites de la COVID-19, dont quatre dans la région de Moncton et un dans la région de Campbellton.

Le bilan s’alourdit à 106 décès liés à la COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie.

«Malheureusement, cinq autres personnes ont perdu la vie aux mains de ce virus, a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs. Bien que le nombre de cas et d’hospitalisations se stabilise, nous devons maintenir la mesure de coupe-circuit actuellement en vigueur et l’élargir en raison des faibles taux de vaccination et des taux élevés d’infection dans ces régions.»

La Santé publique a signalé 40 nouveaux cas de COVID-19 et 67 rétablissements. Il y a maintenant 731 cas actifs.

Cinquante personnes sont hospitalisées en raison du virus. Au total, 15 personnes se trouvent aux soins intensifs, et parmi elles, 14 ne sont pas vaccinées et une est partiellement vaccinée.

La mesure de coupe-circuit qui est en vigueur dans certaines régions de la province depuis le 8 octobre a été prolongée pour au moins sept jours, soit jusqu’à ce que la Santé publique détermine que la situation est plus stable.

Ces régions comprennent la zone 1 (région de Moncton), aussi loin au nord que Sainte-Anne-de-Kent, inclusivement, ainsi que Havelock dans la zone 2; la portion nord de la zone 3 à partir de Deerville et Florenceville-Bristol, inclusivement, à l’exception de Hayesville et Parker Ridge; ainsi que toute la zone 4 (région d’Edmundston).

De plus, une mesure de coupe-circuit de 14 jours entrait en vigueur vendredi dans la région de Campbellton pour s’attaquer au nombre élevé de cas de transmission de la COVID-19 dans la région.

La Santé publique a signalé que 83,3 pour cent des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 92 pour cent ont reçu leur première dose d’un vaccin.

Les travailleurs de la santé – y compris ceux qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée – ainsi que les résidents des communautés des Premières Nations peuvent désormais fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose d’un vaccin.

Ailleurs dans le Canada atlantique

La Nouvelle-Écosse a signalé vendredi 23 nouveaux cas de COVID-19.

Treize cas ont été recensés dans la zone centrale, qui comprend Halifax, six cas sont dans la zone ouest, trois cas ont été enregistrés dans la zone nord et un cas dans la zone est.

Les autorités affirment que 26 personnes se sont rétablies de la maladie.

La province compte désormais 160 infections actives avec 15 personnes hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.

Les responsables ont également signalé que deux écoles avaient reçu jeudi des avis d’exposition à la COVID-19, toutes deux dans la région d’Amherst.

Et les responsables continuent de surveiller une éclosion de la maladie dans une unité non-COVID du Valley Regional Hospital de Kentville, où cinq cas de COVID-19 ont été identifiés.

Le passeport vaccinal de Terre-Neuve-et-Labrador est entré en vigueur vendredi alors que les responsables de la santé ont signalé 30 nouveaux cas de COVID-19.

La médecin hygiéniste en chef de la province a fait état d’un nouveau foyer de 25 infections à Marystown, du côté est de la péninsule Burin de Terre-Neuve.

La Dre Janice Fitzgerald a indiqué que 22 de ces infections concernaient des enfants de moins de 12 ans.

Elle a déclaré une éclosion dans une école locale où 21 élèves ont été déclarés positifs et les autorités ont suspendu l’apprentissage en classe.

Les données en ligne montrent que près de 85 pour cent des résidents admissibles de la province sont maintenant entièrement vaccinés et près de 92 pour cent ont reçu au moins une dose d’un vaccin.

Cette dépêche a été produite en partie avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.