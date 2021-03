Le Nouveau-Brunswick enregistre deux nouveaux cas de COVID-19

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé jeudi deux nouveaux cas de COVID-19, tous deux dans la région de Moncton.

Les responsables de la santé ont annoncé qu’à partir de maintenant, les résidents âgés de 85 ans et plus peuvent prendre des rendez-vous pour un vaccin contre la COVID-19 dans les pharmacies, qui commenceront à administrer les doses le 17 mars.

D’autres détails sur la mise à jour du plan de vaccination au Nouveau-Brunswick, y compris les échéanciers pour d’autres groupes d’âge et les groupes prioritaires, seront fournis vendredi, ont indiqué les autorités.

Le Nouveau-Brunswick compte 34 cas actifs déclarés de la maladie.

Trois personnes sont hospitalisées, et deux d’entre elles sont à l’unité des soins intensifs.

«À l’heure actuelle, seules les personnes âgées de 85 ans et plus ou celles qui appellent au nom d’une personne de 85 ans et plus peuvent communiquer avec les pharmacies pour prendre un rendez-vous», a dit par communiqué la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

«Nous avons vu comment les systèmes de réservation d’autres provinces ont été débordés et comment les résidents de certaines provinces ont été obligés de faire la queue pour attendre les vaccins. Nous ne voulons pas que cela se produise ici, c’est pourquoi notre plan prévoit un déploiement progressif et séquentiel», a-t-elle ajouté.

Ailleurs dans le Canada atlantique

Terre-Neuve-et-Labrador a fait état d’un nouveau cas de COVID-19, concernant un homme dans la cinquantaine dans la région sanitaire de l’est, où les autorités ont combattu une flambée dans la région métropolitaine de St. John’s le mois dernier.

Les responsables ont indiqué que l’éclosion s’est initialement propagée aux lycéens, affectant finalement au moins 185 membres du personnel et élèves de 22 écoles différentes.

Le ministère de l’Éducation a annoncé jeudi que les écoles de la région de St. John’s rouvriront la semaine prochaine pour les élèves de la maternelle à la 9e année, mais que l’apprentissage à distance se poursuivra pour les élèves du secondaire de toute la province.

Aucun nouveau cas de COVID-19 n’a été signalé en Nouvelle-Écosse jeudi. La province compte 19 cas actifs.