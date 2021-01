Le Nouveau-Brunswick enregistre son plus grand nombre de cas depuis le 21 novembre

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait lundi 17 nouvelles infections à la COVID-19 — le plus grand nombre de cas signalés quotidiennement dans cette province depuis le 21 novembre.

Les responsables de la santé publique ont précisé que 12 des nouveaux cas se trouvaient dans la région de Moncton, trois dans la région de Fredericton et deux dans la région de Campbellton. La moitié des nouveaux cas concernent des personnes de moins de 30 ans.

Les autorités ont signalé 17 autres infections au cours du week-end; cette province a recensé 36 cas jusqu’à présent en 2021. Le Nouveau-Brunswick compte 55 cas actifs de COVID-19 et une personne est hospitalisée avec la maladie, aux soins intensifs. La province a signalé neuf décès attribués au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, en mars 2020.

De son côté, la province de Terre-Neuve-et-Labrador signalait lundi son premier cas de COVID-19 en 2021. La médecin hygiéniste en chef, Janice Fitzgerald, a précisé qu’un homme de la région centrale âgé de 20 à 39 ans avait été déclaré positif et que ce cas était lié au voyage. La province compte actuellement 10 cas actifs de COVID-19, après ce «premier nouveau cas» signalé depuis le 29 décembre.

La docteure Fitzgerald admet que la province fait l’envie de nombreuses autres en ce qui concerne le nombre de cas, mais elle rappelle que l’impact de la période des Fêtes ne se fera pas sentir avant plusieurs jours.

En Nouvelle-Écosse, les restaurants de la région de Halifax pouvaient rouvrir leur salle à manger lundi. Les autorités sanitaires de la province avaient annoncé ce changement le soir du Nouvel An. Les clients pourront donc manger sur place, à condition que le service cesse à 22 h et que le restaurant ferme à 23 h.

La santé publique avait fermé les salles à manger des restaurants de Halifax et de certaines parties du comté de Hants le 26 novembre dernier. Après avoir prolongé cette mesure début décembre, les autorités prévoyaient rouvrir les salles à manger le 11 janvier. Mais devant le faible nombre de cas recensés pendant les vacances des Fêtes, on a décidé d’alléger ces restrictions une semaine plus tôt que prévu.

La Nouvelle-Écosse signalait samedi 13 nouveaux cas de COVID-19 et comptait 27 cas actifs.