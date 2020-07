Le Nouveau-Brunswick espère créer une «mini bulle» avec le Québec

FREDERICTON — Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré que sa province espère créer une «mini bulle» avec le Québec d’ici le 1er août.

Cette bulle permettrait aux résidents qui vivent près de la frontière Québec-Nouveau-Brunswick de faire des allers-retours entre les provinces sans avoir à s’isoler pendant 14 jours, a déclaré Blaine Higgs aux journalistes mardi. Le premier ministre Higgs a déclaré que l’accord ne permettrait que des excursions d’une journée.

Le Nouveau-Brunswick fait actuellement partie de ce qu’on appelle la bulle atlantique, qui permet aux Canadiens de l’Atlantique de voyager dans la région sans avoir à s’isoler. Le gouvernement Higgs a récemment discuté avec le Québec de l’assouplissement des restrictions de voyage imposées pour ralentir la propagation du COVID-19.

Blaine Higgs a déclaré que les visiteurs du Québec devraient d’abord s’inscrire en ligne et seraient questionnés à la frontière. Il a ajouté qu’il y avait un fort sentiment de communauté entre les Québécois et les villes du Nouveau-Brunswick de Campbellton et d’Edmundston.

«Cela sera contrôlé», a déclaré le premier ministre «et nous comptons sur l’intégrité des individus pour ne pas amener la COVID-19 à travers la frontière.»

Les Québécois qui vivent à la frontière du Nouveau-Brunswick ne pourraient pas se rendre dans d’autres provinces du Canada atlantique sans s’auto-isoler pendant deux semaines. L’accord, a dit Blaine Higgs, n’ouvrirait pas non plus le reste du Québec aux Néo-Brunswickois.

«Nous ne sommes pas du tout là», a déclaré Blaine Higgs. «Et je ne pense pas que le public du Nouveau-Brunswick soit là non plus. Je pense que c’est important pour la région du Nord. Je pense que c’est important pour leur vie sociale et pour leur économie.»

La mairesse de Campbellton, Stephanie Anglehart-Paulin, a expliqué que de nombreuses familles sont dispersées des deux côtés de la frontière. Les voyages transfrontaliers sont importants pour la survie des entreprises de sa communauté, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que bien qu’il y ait 15 000 personnes dans sa ville, elle considère que les 7 500 personnes de l’autre côté de la rivière Restigouche font également partie de sa communauté.

Les deux côtés sont reliés par le pont J.C Van Horne. La mairesse Anglehart-Paulin a déclaré que les résidents du Québec sont habitués à magasiner et à accéder aux services de santé à Campbellton.

«Ça a été vraiment difficile», a-t-elle indiqué mardi.

«Les gens que nous pouvons voir, à 800 mètres de là, ne peuvent pas venir ici. Nos restaurants ont souffert, tout le monde a souffert», a-t-elle déclaré.

La mairesse Anglehart-Paulin a noté que si le Québec a eu le plus grand nombre de cas de COVID-19 au Canada, la majorité des infections sont survenues dans les régions les plus au sud de la province. Montréal, qui était l’épicentre de la pandémie au Canada, est à 12 heures de route.

Le Québec a signalé 180 nouveaux cas mardi. Il y a eu 57 796 cas dans la province, dont 5 658 décès. Il n’y a eu aucun nouveau cas au Nouveau-Brunswick mardi. Il y a eu 170 cas dans la province, dont deux décès.

Les autres premiers ministres de l’Atlantique ont déclaré qu’ils ne voulaient pas faire partie de l’entente de principe entre le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a déclaré mardi que d’autres provinces pourraient choisir d’élargir la bulle atlantique, ce qui, selon lui, est leur droit juridictionnel. «Mais pour le moment, l’Île-du-Prince-Édouard maintiendra le statu quo», a-t-il déclaré.

Il n’y a eu aucun nouveau cas sur l’île mardi.