Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse signalent chacune trois nouveaux décès

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse signalaient chacune jeudi trois nouveaux décès liés au coronavirus.

Au Nouveau-Brunswick, une personne dans la cinquantaine est décédée dans la région de Saint-Jean, une personne dans la soixantaine est morte dans la région de Moncton et une personne octogénaire est décédée dans la région d’Edmundston.

On comptait jeudi 124 personnes hospitalisées avec la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, dont 12 aux soins intensifs. De plus, 417 travailleurs de la santé sont en isolement après avoir contracté le virus. Les autorités signalaient 488 nouvelles infections et 4389 cas actifs au Nouveau-Brunswick.

La Nouvelle-Écosse voisine signalait elle aussi jeudi trois autres décès attribués à la COVID-19: une femme dans la cinquantaine de la région de Halifax, un sexagénaire dans la zone est et une sexagénaire dans la zone nord.

La Nouvelle-Écosse a enregistré 11 décès liés à la COVID-19 au cours des quatre derniers jours. Les autorités signalent également 18 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 et 12 patients aux soins intensifs. Au total, 269 patients étaient hospitalisés avec la maladie.

T.-N.-L. et l’Î.-P.-É.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement a annoncé que les élèves de la maternelle à la 12e année reprendraient l’apprentissage en classe mardi prochain. Les élèves devront auparavant passer deux tests rapides: le premier 72 heures avant leur retour et l’autre mardi matin, juste avant le retour en classe.

Tony Stack, directeur général du Conseil scolaire anglophone de la province, a déclaré jeudi que si un grand nombre d’enseignants devaient rester à la maison, il y avait beaucoup d’aide disponible d’enseignants à la retraite, d’assistants d’enseignement et plus d’un millier de suppléants.

La docteure Janice Fitzgerald, médecin-hygiéniste en chef, souligne que près de 75 % des enfants de 5 à 11 ans ont maintenant reçu leur première dose de vaccin — le taux le plus élevé au pays, selon elle.

On a par ailleurs signalé jeudi à Terre-Neuve-et-Labrador deux nouveaux décès liés à la COVID-19, portant le bilan à 30 depuis le début de la pandémie. Le ministre de la Santé, John Haggie, a indiqué qu’il y avait 55 personnes hospitalisées avec la COVID-19, dont 20 ont été admises spécifiquement à cause de la maladie.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, on signalait jeudi 249 nouveaux cas de COVID-19. Il y avait 2471 cas actifs signalés dans la province, en baisse de 43 par rapport à mercredi.

Selon les responsables, 10 personnes étaient hospitalisées pour la maladie, dont deux aux soins intensifs. Trois autres patients hospitalisés pour des raisons non liées à la COVID-19 ont été déclarés positifs après un dépistage de routine.

Pendant ce temps, le gouvernement de l’île prolonge certains programmes pour aider les entreprises touchées par la pandémie et offre un nouveau programme de subvention salariale. Les gymnases, les lieux de divertissement et d’autres entreprises ont été fermés dans l’île, tandis que les repas en salles sont interdits.

Le programme offre un remboursement de 25 % sur la masse salariale pour des entreprises comme les restaurants à service complet et les centres de conditionnement physique, entre le 19 janvier et le 31 janvier.