Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse signalent un nouveau décès

HALIFAX — Les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse signalaient chacune jeudi un nouveau décès lié à la COVID-19.

La santé publique du Nouveau-Brunswick a confirmé le décès d’une personne âgée de 70 à 79 ans dans la région de Fredericton. Il s’agit du 44e décès lié à la COVID-19 dans cette province depuis le début de la pandémie.

Le Nouveau-Brunswick signalait jeudi 16 nouveaux cas de COVID-19: huit dans la région de Bathurst, cinq dans la région de Fredericton et trois dans celle de Moncton.

La province comptait jeudi 146 cas actifs connus, avec quatre personnes hospitalisées dans la province, dont une aux soins intensifs; un Néo-Brunswickois est aussi aux soins intensifs dans un hôpital à l’extérieur de la province.

Selon la santé publique, 65,8 pour cent de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose d’un vaccin au Nouveau-Brunswick. Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus sont désormais admissibles à recevoir leur première dose.

La santé publique a par ailleurs déclaré jeudi la fin de l’éclosion au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux à Grand-Sault, dans la région d’Edmundston.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, les autorités ont signalé jeudi 25 nouveaux cas, mais aussi le décès d’un homme dans la trentaine, dans la région de Halifax. Il s’agit de la plus jeune victime à mourir de la COVID-19 dans cette province. Le premier ministre Iain Rankin en a profité pour appeler ses concitoyens à la prudence, signalant aussi une légère augmentation des nouvelles infections en Nouvelle-Écosse.

«C’est un autre rappel de la façon dont ce virus peut être mortel et pourquoi il est si important que nous adoptions cette approche prudente et fondée sur des preuves, alors que nous commençons une lente réouverture de notre économie», a déclaré M. Rankin aux journalistes à l’issue d’une réunion du cabinet.

Le premier ministre a noté que le nombre de cas actifs dans la province avait augmenté au cours des deux derniers jours et que la transmission limitée dans la région de Halifax demeurait préoccupante. La province a signalé 17 cas mercredi et 12 cas mardi. Des 25 nouveaux cas signalés jeudi, 15 étaient recensés dans la région de Halifax.

La Nouvelle-Écosse compte 273 cas actifs signalés de COVID-19 et 22 personnes hospitalisées atteintes de la maladie, dont neuf aux soins intensifs. Un total de 88 personnes en Nouvelle-Écosse sont décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les écoles des régions de Halifax et de Sydney ont rouvert leurs portes jeudi, rejoignant les autres écoles de la province, qui l’avaient fait mercredi. Le plan de déconfinement, qui a débuté mercredi, lève des mesures sanitaires par volets de deux à quatre semaines, selon le nombre d’infections dans la province, le déploiement du vaccin et la capacité du système de santé.

Le premier ministre a déclaré que la Nouvelle-Écosse pourrait être prête à rouvrir ses frontières aux voyageurs des provinces de l’Atlantique d’ici le 30 juin — alors que le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont prévu d’accueillir les voyageurs de tout le pays d’ici le 1er juillet. M. Rankin a indiqué que la réouverture des frontières serait probablement à nouveau discutée par les premiers ministres de la région plus tard en juin.

T.-N.-L. et l’Î.-P.-É.

Terre-Neuve-et-Labrador signalait quant à elle jeudi six nouveaux cas confirmés de COVID-19. Les responsables affirment que deux nouveaux cas sont liés à une grappe dans la région sanitaire centrale, qui est passée à 69 cas confirmés jusqu’ici. Cette province compte 90 cas actifs connus.

L’Île-du-Prince-Édouard signalait de son côté jeudi deux nouveaux cas, les deux chez des personnes plus jeunes: l’un dans la vingtaine et l’autre entre 10 et 19 ans.

La santé publique a indiqué que ces deux personnes avaient récemment voyagé à l’extérieur du Canada atlantique et avaient été déclarées positives lors de tests de routine.

L’Île-du-Prince-Édouard comptait jeudi six cas actifs de COVID-19; l’île a connu 206 cas depuis le début de la pandémie.