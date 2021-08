Le Nouveau-Brunswick implore les 40 ans et moins de se faire vacciner

FREDERICTON — Moins de 60 % des Néo-Brunswickois de moins de 40 ans sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 et les autorités provinciales implorent cette tranche de la population à recevoir leur deuxième dose le plus tôt possible.

La médecin-hygiéniste en chef adjointe de la province, Dre Cristin Muecke, a lancé un cri du coeur mardi à tous les citoyens de moins de 40 ans ayant reçu une première dose depuis au moins 28 jours de se dépêcher de prendre rendez-vous pour leur deuxième dose.

Par voie de communiqué, la Dre Muecke a souligné que la grande majorité des cas actuels d’infections à la COVID-19 concerne des gens de moins de 40 ans qui ne sont toujours pas adéquatement vaccinés.

Mardi, la santé publique a rapporté 13 nouveaux cas, ce qui porte le nombre de cas actifs à 110, incluant un patient hospitalisé en raison du coronavirus.

D’après les données officielles, 71,5 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 alors que plus de 83 % des gens ont reçu au moins une dose.

En Nouvelle-Écosse, les autorités de santé ont rapporté un nouveau cas pour un total de 22 cas actifs dans la province.