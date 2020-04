Le Nouveau-Brunswick ne rapporte aucun nouveau cas pour une 6e fois en 10 jours

HALIFAX — Pour la sixième fois en 10 jours, le Nouveau-Brunswick n’a signalé lundi aucun nouveau cas de COVID-19.

La médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a rappelé lundi que cette province n’avait recensé que quatre nouveaux cas depuis une semaine; 98 des 118 cas dans cette province se sont rétablis.

La docteure Russell s’est dite encouragée par cette «tendance», mais elle rappelle que les citoyens doivent toujours respecter les consignes de confinement.

De son côté, la Nouvelle-Écosse signalait lundi 46 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 721 cas confirmés, alors qu’on ne signalait aucun nouveau cas à Terre-Neuve-et-Labrador et dans l’Île-du-Prince-Édouard.

Les responsables de la santé publique en Nouvelle-Écosse précisent que des cas sont apparus dans neuf foyers de soins de longue durée conventionnés et centres pour personnes âgées non conventionnés, touchant 127 résidents et 61 employés.

On a recensé jusqu’ici neuf morts de la COVID-19 dans cette province; le laboratoire provincial de santé publique a enregistré par ailleurs 21 769 résultats de tests négatifs. La Nouvelle-Écosse affirme que 12 personnes sont actuellement hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs, tandis que 248 personnes se sont maintenant rétablies.

Par ailleurs, on ne signalait lundi aucun nouveau cas dans deux autres provinces de l’Atlantique, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard.

La médecin hygiéniste en chef de T.-N.-L., Janice Fitzgerald, a précisé que le bilan demeurait stable à 257 cas confirmés; la province a recensé trois morts de la COVID-19 jusqu’ici. Mais malgré ce bilan relativement stable, le premier ministre, Dwight Ball, a prévenu que son gouvernement ne lèverait aucune restriction pour l’instant.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, le bilan demeurait le même, lundi, avec seulement 26 cas confirmés. De plus, 23 de ces patients se sont rétablis et on n’a déploré aucun décès dû au nouveau coronavirus dans l’île — la plus petite province du pays.