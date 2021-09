Le Nouveau-Brunswick nomme une commissaire sur le racisme systémique

FREDERICTON — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé samedi la nomination d’une commissaire sur le racisme systémique.

Dans un communiqué publié vendredi, le gouvernement indique que la mission de Manju Varma sera de «comprendre la nature et les répercussions du racisme systémique au Nouveau-Brunswick».

Elle exercera ses fonctions de façon indépendante.

Mme Varma devra notamment mener une consultation publique sur la nature et les répercussions du racisme systémique à l’endroit des groupes marginalisés au Nouveau-Brunswick, dont les Noir, les Autochtones et les nouveaux arrivants.

Elle devra aussi réviser les recommandations précédemment formulées, établir un site internet, tenir des réunions virtuelles et recevoir des mémoires et des témoignages écrits.

La commissaire doit aussi présenter un rapport d’ici la fin de septembre 2022. On s’attend à ce qu’elle formule des recommandations sur la mise en place d’une stratégie provinciale au sujet des obstacles à l’égalité des chances, de l’accès équitable aux programmes et aux services et de l’élimination du racisme systémique dans les domaines de la santé, de l’éducation, du développement social, du logement, de l’emploi et du système judiciaire.

«Je suis très honorée de faire partie de ce projet important, a déclaré Mme Varma. Ayant immigré et ayant vécu le racisme en grandissant dans cette province, je sais qu’il existe du racisme systémique auquel il faut répondre.»

Titulaire d’un doctorat en éducation antiraciste de l’Université de Toronto, Mme Varma dirige depuis 2020 le Bureau de l’inclusion, de l’équité et de la lutte contre le racisme à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.