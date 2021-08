Le Nouveau-Brunswick rapporte 11 nouveaux cas de COVID-19 sur deux jours

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a rapporté mardi 11 nouveaux cas de COVID-19 identifiés sur une période de deux jours.

Les responsables de la santé de la province ont mentionné que six nouvelles infections ont été détectées dans la région de Moncton. Trois cas se trouvent dans la région de Fredericton, un dans la région d’Edmundston et un autre dans la région de Campbellton, ont-ils détaillé.

Sur les 11 nouveaux cas, cinq sont liés à des voyages tandis que les autres font l’objet d’une enquête.

Les autorités affirment que plus de 68% des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus ont été entièrement vaccinés et plus de 82% ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Le Nouveau-Brunswick compte 44 cas actifs et aucune hospitalisation en lien avec le virus.

Six nouvelles infections en quatre jours

En Nouvelle-Écosse, ce sont six nouveaux cas qui ont été recensés en date de mardi, depuis la dernière mise à jour du 30 juillet.

Trois d’entre eux ont été dépistés dans le secteur du centre, deux dans l’ouest et un autre dans le secteur du nord.

Parmi ces nouvelles infections, quatre sont liées à un voyage, un est celui d’une personne qui a eu des contacts étroits avec un cas déjà signalé et l’autre fait l’objet d’une enquête, ont rapporté les responsables de la Santé publique.

Ces chiffres sont basés sur plus de 8000 tests effectués entre le 30 juillet et le 2 août.

La province rapporte actuellement une seule hospitalisation en lien avec le virus. La Nouvelle-Écosse compte 12 cas actifs de COVID-19.

En termes de vaccination, plus de 1,3 million de doses ont été administrées dont 620 557 étaient une deuxième injection, en date de lundi.