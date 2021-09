Le Nouveau-Brunswick resserre ses mesures sanitaires

HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick rétablit le port obligatoire du masque dans les espaces publics intérieurs, en raison d’une hausse des cas de COVID-19 — la province a battu dimanche un record de nouveaux cas quotidiens.

La médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a indiqué lundi que cette mesure entrerait en vigueur mercredi, en même temps que la preuve vaccinale pour accéder à certains endroits et services.

Le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs, notamment les transports publics, les commerces de détail, les centres commerciaux, les lieux de culte, les restaurants et les bars (sauf lorsqu’on mange), les mariages et les funérailles, les halls d’entrée, les ascenseurs et les couloirs, ainsi que les espaces publics partagés dans les lieux de travail du secteur privé et du gouvernement.

La docteure Russell a fait cette annonce en signalant 199 nouveaux cas de COVID-19 au cours de la fin de semaine, dont un nouveau record quotidien de 75 cas recensés en une seule journée, dimanche.

Le Nouveau-Brunswick compte maintenant 480 cas actifs de COVID-19 – le bilan le plus élevé depuis le début de la pandémie; 23 personnes étaient hospitalisées lundi, dont 14 aux soins intensifs.

De nouvelles mesures sont par ailleurs entrées en vigueur lundi dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. Les protocoles de la maternelle à la 12e année comprennent des bulles en classe et des règles de distanciation plus strictes. Les parents ont également été invités à conduire eux-mêmes les élèves à l’école, afin de réduire la transmission dans les autobus scolaires.

Et à compter de mercredi, les élèves qui sont admissibles à la vaccination (12 ans et plus) devront être vaccinés pour participer aux activités intérieures et extérieures.

La santé publique indiquait lundi que des cas positifs avaient été confirmés dans des écoles des régions de Moncton, d’Edmundston et de Campbellton.

«Nous sommes dans la quatrième vague de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, et nous avons besoin que tout le monde fournisse sa part d’efforts pour aider à réduire l’importance de la maladie et protéger notre système de santé», a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs.

La Santé publique a signalé lundi que 77,8 % des gens admissibles au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinés et que 86,5 % ont reçu leur première dose.

Des grappes de non-vaccinés en N.-É.

En Nouvelle-Écosse, on signalait lundi 55 nouveaux cas de COVID-19 depuis la dernière mise à jour de vendredi, y compris un certain nombre de jeunes non vaccinés et participant à des activités sociales.

On précise que 34 de ces cas ont été recensés dans la région de Halifax, où les autorités affirment qu’il existe des signes de propagation communautaire parmi des gens non vaccinés de 20 à 40 ans.

Treize des cas se trouvent dans la zone de santé du nord, où il existe encore un important groupe de cas liés à un «groupe défini et non vacciné», qui n’a pas été identifié. Enfin, cinq autres cas se trouvent dans la zone ouest et les trois autres dans la zone est, qui comprend le Cap-Breton. Lundi, la province comptait 129 cas actifs de OVID-19 et huit hospitalisations.

Par ailleurs, un cas a été signalé dans un établissement de soins de longue durée de Halifax, une ville qui a connu l’une de ses plus graves éclosions pendant les premiers mois de la pandémie. La PDG de l’établissement Northwood, Janet Simm, a déclaré en entrevue qu’un membre du personnel avait été déclaré positif la semaine dernière, lors du dépistage de routine du foyer.

Au printemps dernier, plus de 50 résidents de cet établissement étaient morts lors d’une éclosion qui a touché un total de 246 résidents et 114 membres du personnel.

Foyer de soins à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on a signalé 15 nouveaux cas depuis le dernier bilan, vendredi.

Le nouveau bilan comprend 11 cas dans la région sanitaire du centre et quatre cas liés à des voyages dans la région sanitaire de l’est, qui comprend Saint-Jean.

Au cours du week-end dernier, des responsables ont déclaré qu’un certain nombre de cas avaient été identifiés au foyer de soins de longue durée «White Bay», à Baie Verte. Au total, 10 cas sont actuellement liés à ce foyer.

On comptait lundi dans cette province 46 cas actifs et une personne hospitalisée en raison du coronavirus.

—

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.