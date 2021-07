Le Nouveau-Brunswick s’apprête à abolir toutes ses restrictions liées à la COVID-19

HALIFAX — Alors que le Nouveau-Brunswick s’apprête à abolir pratiquement toutes ses restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 dès vendredi soir, des experts préviennent que la province doit s’attendre à affronter une nouvelle vague d’infections cet automne en raison de la présence du variant Delta hautement contagieux.

En raison du faible nombre de cas actifs au Nouveau-Brunswick, la spécialiste des maladies infectieuses à l’Hôpital du Mont Sinaï de Toronto, la Dre Allison McGeer, dit comprendre la décision du premier ministre Blaine Higgs d’assouplir les restrictions sanitaires, incluant le port du masque.

Toutefois, la Dre McGeer met en garde la population au sujet du fait qu’il est évident que le variant Delta est en progression en Colombie-Britannique, en Alberta et pratiquement partout aux États-Unis. D’ailleurs, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies infectieuses (CDC) a déjà recommandé aux personnes adéquatement vaccinées de recommencer à porter le masque dans les lieux publics intérieurs, là où des éclosions importantes font rage.

Ainsi, la Dre McGeer dit n’avoir aucun problème à ce qu’on assouplisse les restrictions dans le Canada atlantique, à condition que les citoyens soient bien conscients que le port du masque et d’autres mesures de base pourraient devoir être imposés de nouveau à l’automne.

Un autre expert, l’épidémiologiste Colin Furness, spécialisé dans la prévention des infections, dit aussi appuyer le plan du Nouveau-Brunswick d’abolir la grande majorité de ses mesures sanitaires, mais il prévoit que la stratégie va échouer si le gouvernement ne maintient pas au minimum le port obligatoire du masque dans les lieux publics intérieurs.

Colin Furness, professeur à l’Université de Toronto, soutient qu’à partir du moment où les Néo-Brunswickois vont recommencer à partager le même air ambiant dans des lieux fermés sans masque, on verra assurément le début d’une quatrième vague dominée par le variant Delta.

Taux de vaccination: 66 %

À la veille de la levée des mesures sanitaires au Nouveau-Brunswick, le taux de vaccination dans la province demeure bien en dessous du seuil généralement visé de 75 % pour obtenir une immunité communautaire minimale.

En date de jeudi, la province indiquait que tout juste un peu plus de 66 % de la population admissible était adéquatement vaccinée. Toutefois, 81,9 % de la population de 12 ans et plus a reçu au moins une dose.

De plus, la santé publique a signalé quatre nouvelles infections, ce qui porte le nombre de cas actifs de COVID-19 à 12.

Trois des nouveaux cas se trouvent dans la région de Bathurst et seraient liés à un voyage. Le quatrième cas se trouve dans la région de Saint-Jean et serait lié à un cas déjà connu.

Île-du-Prince-Édouard

Dans la province voisine, à l’Île-du-Prince-Édouard, on indique que plus de la moitié de la population admissible de 12 ans et plus est maintenant adéquatement vaccinée.

Le taux de citoyens ayant reçu deux doses s’élève à 53,6 % avec environ 75 300 personnes adéquatement vaccinées.

La province s’est fixé l’objectif d’atteindre un taux de vaccination complète de 80 % chez les 12 ans et plus. Déjà environ 88 % de la population a déjà reçu une dose.

Nouvelle-Écosse

Toujours en Atlantique, en Nouvelle-Écosse, on a signalé jeudi un seul nouveau cas de COVID-19. La personne concernée se trouve dans la zone sanitaire centrale, qui inclut Halifax. Ce cas serait lié à un voyage.

Cette nouvelle infection porte le nombre de cas actifs à dix, mais on ne recense aucune hospitalisation liée à la COVID-19.

Les plus récentes données fournies indiquent que 75,9 des Néo-Écossais ont reçu au moins une dose de vaccin et que 61,3 % de la population est adéquatement vaccinée.