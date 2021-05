FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait lundi 12 nouveaux cas de COVID-19: cinq dans la région de Moncton, cinq autres dans la région de Fredericton et deux dans celle de Bathurst.

Le Nouveau-Brunswick comptait 146 cas déclarés actifs, lundi. Au total, sept Néo-Brunswickois sont hospitalisés de la maladie: six au Nouveau-Brunswick, dont deux aux soins intensifs, et un autre aux soins intensifs à l’extérieur de la province.

Le gouvernement affirme que 62,6 % de tous les Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin. Le gouvernement encourageait tous les citoyens de 12 ans et plus à prendre rendez-vous dès maintenant pour recevoir leur première dose, dans une clinique des réseaux Vitalité et Horizon ou dans une pharmacie participante.

Depuis que Santé Canada a prolongé samedi d’un mois la date d’expiration de dizaines de milliers de doses du vaccin AstraZeneca qui devaient expirer au pays le 31 mai, le Nouveau-Brunswick a décidé d’utiliser ses doses jusqu’au 1er juillet. Sur les 61 500 doses d’AstraZeneca reçues par le Nouveau-Brunswick, 43 362 ont été administrées en première dose et 651 en deuxième dose.

Ailleurs dans l’Atlantique

La Nouvelle-Écosse voisine signalait lundi 17 nouveaux cas de COVID-19, tous dans la région de Halifax, où la transmission communautaire du coronavirus est toutefois considérée comme limitée.

La province comptait 448 infections actives connues, avec 40 personnes hospitalisées, dont 16 aux soins intensifs. Dimanche, 583 873 doses de vaccin avaient été administrées en Nouvelle-Écosse jusqu’ici et 43 463 personnes avaient reçu leur deuxième dose.

Les responsables de la santé de l’Île-du-Prince-Édouard ont recensé lundi deux nouveaux cas de COVID-19.

Les cas impliquent une personne dans la quarantaine et une autre dans la cinquantaine, qui ont toutes deux récemment voyagé à l’extérieur du Canada atlantique.

Les deux personnes ont été déclarées positives lors de tests de routine et se sont placées en isolement.

Les autorités ont publié une notification d’exposition en vol liée à l’un des cas.

Les responsables demandent à toute personne ayant voyagé sur le vol Air Canada 8012 de Montréal à Charlottetown le 27 mai de se faire tester si elle développe des symptômes liés à la COVID-19.

L’Île-du-Prince-Édouard compte 14 cas actifs déclarés de COVID-19 et a signalé un total de 204 infections et aucun décès lié au virus.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait lundi deux nouveaux cas confirmés: une femme dans la cinquantaine de la région sanitaire centrale, qui est un contact d’un cas connu, et une autre cinquantenaire, dans la région de l’ouest, un cas lié à des voyages internationaux. La province compte 101 cas actifs connus d’infection et deux personnes étaient hospitalisées lundi.