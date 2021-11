FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait lundi 46 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès lié au virus.

Les autorités ont confirmé qu’une personne dans la soixantaine de la région de Moncton était morte des suites de la COVID-19. Le nombre de cas actifs dans la province est désormais de 706; 64 personnes sont hospitalisées, dont 17 aux soins intensifs.

La médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a précisé lundi que là-dessus, 23 personnes avaient contracté la COVID-19 alors qu’elles se trouvaient déjà à l’hôpital pour d’autres raisons. Elle assure que des mesures sont mises en place pour veiller à ce que le virus ne se propage pas davantage dans les hôpitaux à Moncton et à Saint-Jean.

Par ailleurs, près de 3000 enfants de cinq à onze ans ont reçu leur première dose du vaccin depuis vendredi. Ce chiffre comprend par ailleurs 400 enfants de 11 ans qui ont récemment reçu leur deuxième dose de vaccin. Ces enfants avaient eu droit au vaccin régulier plus tôt cette année parce qu’ils auront 12 ans avant le 31 décembre.

Plus de 11 040 rendez-vous avaient été fixés lundi pour les enfants, selon le ministère. Afin de répondre à la demande, des cliniques supplémentaires pour les enfants ont été ajoutées dans les régions de Moncton et de Fredericton.

Des cliniques seront ajoutées dans d’autres régions, au besoin, indique le gouvernement. On indique aussi que plus de 130 pharmacies participantes commenceront à recevoir des doses du vaccin pédiatrique entre le 2 et le 8 décembre.

En ajoutant maintenant les enfants de cinq à onze ans à la cohorte des Néo-Brunswickois admissibles au vaccin, la Santé publique indiquait lundi que 81,6 % des gens sont pleinement vaccinés et que 86,5 % ont reçu leur première dose.

Neuf cas à T.-N.-L. depuis vendredi

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait neuf nouveaux cas de COVID-19 depuis vendredi, dont huit impliquent des contacts d’infections précédemment signalées. L’autre cas est lié à des voyages internationaux.

Le ministère de la Santé précise aussi que quatre des cas signalés lundi concernent des personnes de moins de 20 ans.

On compte maintenant 21 cas actifs signalés de COVID-19 dans la province et une personne était hospitalisée pour la maladie.

Les données en ligne montrent que plus de 90 % des résidants de 12 ans et plus sont complètement vaccinés et que près de 95 % ont reçu au moins une dose d’un vaccin.

Les données montrent que 212 enfants âgés de cinq à onze ans avaient été vaccinés avec une dose vendredi, mais les cliniques régulières de vaccination pédiatrique n’ont officiellement commencé que samedi.