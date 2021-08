Le Nouveau-Brunswick signalait lundi cinq nouveaux cas, mais aucune hospitalisation

HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick signalait lundi cinq nouveaux cas de COVID-19, mais aucune hospitalisation liée à la maladie infectieuse.

On recensait deux cas dans la région de Moncton, deux dans la région de Saint-Jean et un autre dans la région de Miramichi. La Santé publique dénombrait par ailleurs à ce jour 48 cas actifs dans la région de Moncton. De ce nombre, 96 % n’étaient pas pleinement immunisées et 90 % sont âgés de moins de 40 ans, indiquent les autorités.

«Cette grappe de cas correspond à ce à quoi nous pourrions nous attendre parmi les gens qui ne sont pas vaccinés et qui se rassemblent entre eux», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell. «Les cas récents ont été largement dépistés auprès de jeunes qui ne sont pas pleinement vaccinés. Je m’adresse directement à eux, aujourd’hui, et je leur demande de fixer un rendez-vous, si ce n’est déjà fait, et d’encourager leurs amis à faire de même.»

À ce jour, 69,8 % des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 82,8 % ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

En Nouvelle-Écosse, on signalait lundi sept nouveaux cas de COVID-19, dont quatre dans la région de Halifax, qui sont liés à des voyages. Deux autres cas liés aux voyages ont été identifiés dans la zone de santé ouest de la province; un nouveau cas, dans la zone nord, implique un contact étroit avec un cas déjà connu.

La Nouvelle-Écosse comptait lundi 16 cas actifs signalés et un patient hospitalisé aux soins intensifs. Les responsables affirment qu’en date de dimanche, 1 395 011 doses de vaccin contre la COVID-19 avaient été administrées. Selon leurs données, environ 650 135 Néo-Écossais sont complètement vaccinés.