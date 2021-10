HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick signalait mardi trois autres décès liés à la COVID-19, ainsi que 50 nouveaux cas.

Un résident de 80 ans de la région de Campbellton et deux personnes de 90 ans ou plus des régions de Moncton et d’Edmundston sont décédés des suites de l’infection. Ces trois morts portent à 94 le nombre total de décès liés à la COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont également annoncé mardi qu’à partir du 25 octobre, les travailleurs de la santé et les résidents des communautés des Premières Nations pourront recevoir une troisième dose du vaccin à ARNm, à condition que six mois se soient écoulés depuis la deuxième. Les personnes qui font partie de ces groupes pourront fixer un rendez-vous à compter de lundi.

Les autorités affirment que 82,7 % des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés et près de 92 % ont reçu au moins une dose.

Le gouvernement signale une baisse du nombre de cas actifs, qui atteint maintenant 774. On confirmait par ailleurs un nouveau cas à la Garderie les débrouillards de Val d’Amour, dans la région de Campbellton.

On recensait mardi 57 hospitalisations liées au virus, dont 18 patients aux soins intensifs; 17 ne sont pas vaccinées et l’autre est partiellement vaccinée.

Tout en déplorant les trois nouveaux décès, le premier ministre Blaine Higgs a rappelé que le Nouveau-Brunswick signalait pour un cinquième jour consécutif une baisse du nombre de nouveaux cas.

Éclosion dans un hôpital de la N.-É.

La Nouvelle-Écosse voisine continue de bien gérer la quatrième vague de COVID-19, selon des responsables, malgré la fermeture récente de certaines écoles dans la région de Halifax et une petite éclosion signalée dans un hôpital de la vallée d’Annapolis.

Le gouvernement a signalé mardi 12 nouveaux cas de COVID-19, dont huit dans la région de Halifax et les quatre autres dans la zone ouest. On comptait mardi 187 cas actifs dans la province.

«Il existe quelques poches de COVID-19, mais nous assistons à une transmission modérée qui ne se généralise pas», a déclaré le docteur Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef. «Nous devons nous attendre à voir certains cas dans des endroits comme les écoles, les hôpitaux et dans d’autres groupes. Si la COVID est dans nos communautés, elle va entrer dans ces groupes», a-t-il ajouté.

Le docteur Strang a indiqué qu’une petite éclosion à l’Hôpital régional Valley, à Kentville, avait débuté avec des cas dans la communauté. Les autorités ont précisé que trois patients d’une unité «non-COVID» avaient été déclarés positifs; deux sont asymptomatiques, tandis qu’un patient est en réanimation.

Le médecin-hygiéniste a aussi rappelé qu’une certaine propagation communautaire se poursuivait dans la région de Halifax, liée à des familles et des groupes sociaux proches. «C’est dans ces mêmes poches de transmission communautaire que nous voyons également apparaître des cas dans les écoles.»

Trois écoles sont temporairement fermées pour le reste de la semaine dans la région de Halifax.

Le docteur Strang a aussi indiqué que des doses de rappel commenceraient à être administrées aux résidents des établissements de soins de longue durée la semaine prochaine. Il a expliqué qu’il était recommandé que ces résidents reçoivent un rappel au moins six mois après la deuxième dose. Et depuis mardi, les réservations sont ouvertes pour ceux qui sont modérément ou gravement immunodéprimés.

Selon les données provinciales, 82,5 % de la population de la Nouvelle-Écosse a reçu au moins une dose tandis que 77,1 % des gens sont complètement vaccinés.

Déconfinement reporté à l’Î.-P.-É.

L’Île-du-Prince-Édouard, de son côté, retarde une fois de plus le passage à la dernière étape de son plan de déconfinement, a annoncé mardi la médecin-hygiéniste en chef.

La docteure Heather Morrison a expliqué en point de presse que le raisonnement épidémiologique est le même qu’au début de septembre, lorsque les autorités ont annoncé que la dernière étape de son plan serait reportée de la mi-septembre à au moins la mi-octobre. Ce ne sera pas le cas.

Cette dernière phase comprendra notamment l’abolition des mesures aux frontières et des restrictions de déplacements, ainsi que les règles concernant le dépistage et l’auto-isolement. Mais le gouvernement maintient finalement ces mesures, sans fournir d’échéancier pour leur abolition.

La docteure Morrison a également annoncé que les pharmaciens pourront désormais vacciner les citoyens admissibles de 12 ans et plus, et non plus seulement les adultes.

La province signalait mardi trois nouveaux cas de COVID-19, pour un bilan total de sept infections actives. Au 16 octobre, plus de 92 % des citoyens admissibles avaient reçu au moins une dose d’un vaccin et près de 87 % étaient complètement vaccinés. Malgré des taux de vaccination parmi les plus élevés au pays, la docteure Morrison s’inquiète des plus jeunes, en particulier les 20 à 29 ans, où le taux de pleine vaccination est de 74 %.