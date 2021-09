HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick signalait mercredi 16 nouveaux cas de COVID-19 et cinq personnes hospitalisées en raison de l’infection, dont quatre aux soins intensifs.

On comptait mercredi 112 cas actifs de COVID-19 et 29 nouveaux rétablissements dans cette province. Six des 16 nouveaux cas étaient signalés dans la région de Moncton, trois dans la région de Fredericton, deux dans chacune des régions de Campbellton, Bathurst et Miramichi, et un dans la région d’Edmundston.

La Santé publique au Nouveau-Brunswick indique que 76,3 % des citoyens admissibles sont pleinement vaccinés et que 85,2 % ont reçu leur première dose.

La Nouvelle-Écosse signalait mercredi 14 nouveaux cas de COVID-19, dont neuf dans la région nord, qui impliquent des contacts étroits d’infections déjà connues. Trois nouveaux cas se trouvent dans la région centrale, qui comprend Halifax, dont deux sont liés aux voyages et l’autre fait l’objet d’une enquête. On recensait aussi un cas dans chacune des régions de l’ouest et de l’est.

La Nouvelle-Écosse comptait mercredi 61 infections actives déclarées et une personne était hospitalisée pour la maladie. Environ 78 % de tous les Néo-Écossais ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et près de 72 % sont complètement vaccinés.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait mercredi neuf nouveaux cas confirmés de COVID-19, en plus de deux nouveaux cas présumés dans la région sanitaire de Labrador-Grenfell.

Une personne était hospitalisée pour la maladie et on recensait 40 infections actives dans toute la province. Les responsables affirment que des enquêtes sur les sources d’éclosions dans les régions sanitaires de l’ouest, de l’est et de Labrador-Grenfell sont en cours. Plusieurs communautés de la région sanitaire de Labrador-Grenfell sont d’ailleurs passées mardi au niveau d’«alerte 3», qui prévoit notamment le port du masque dans les lieux publics intérieurs.

L’Île-du-Prince-Édouard signalait mercredi un nouveau cas de COVID-19, une personne dans la quarantaine qui a récemment voyagé à l’extérieur du Canada atlantique. La médecin-hygiéniste en chef, Heather Morrison, demande à toute personne qui aurait voyagé sur le vol 8330 d’Air Canada de Toronto à Charlottetown le mardi 7 septembre de se faire tester si elle présente des symptômes de COVID-19.

L’Île-du-Prince-Édouard comptait mercredi quatre cas actifs signalés. Près de 92 % de la population admissible de l’île a reçu au moins une dose de vaccin et 82,4 % a reçu deux doses. Plus de 43 000 personnes à l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas complètement vaccinées.