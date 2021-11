FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait mercredi 82 nouveaux cas de COVID-19, pour un bilan de 565 infections actives signalées.

Il y avait mercredi 30 personnes hospitalisées pour la maladie, dont 16 aux soins intensifs.

Un cas a par ailleurs été confirmé à la garderie «Origins Natural Learning Childcare», dans la région de Saint John. Depuis le 7 septembre, des cas de COVID-19 ont été confirmés dans 79 garderies éducatives du Nouveau-Brunswick.

Les municipalités de Moncton, Riverview et Dieppe, ainsi que la majeure partie de la région de Miramichi, restent soumises à la «mesure coupe-circuit». Les rassemblements privés à l’intérieur sont limités et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de ces zones sont restreints.

Environ 87 % des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés et 93,2 % ont reçu au moins une dose.

20 cas en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse signalait de son côté mercredi 20 nouveaux cas de COVID-19, dont six cas chacun dans les zones de santé nord et ouest, et huit dans la région centrale.

Les responsables de la santé publique affirment que les nouveaux cas sont la preuve d’une propagation communautaire limitée à Halifax et dans le nord de la province. Mais ils soulignent aussi qu’aucun nouveau cas n’est signalé dans un foyer de soins de longue durée à Pugwash, où 31 résidents et 10 employés ont été déclarés positifs récemment. Deux résidents de ce foyer «East Cumberland Lodge» sont morts de la maladie.

Le nombre de cas actifs en Nouvelle-Écosse est tombé à 236, en raison de 36 guérisons, avec 17 personnes hospitalisées, dont sept aux soins intensifs.

T.-N-L. veut vacciner les enfants

À Terre-Neuve-et-Labrador, la médecin-hygiéniste en chef a déclaré que les responsables attendaient «avec impatience» l’approbation du vaccin Pfizer pour les enfants de cinq à onze ans.

La docteure Janice Fitzgerald rappelle qu’il y a environ 35 000 enfants dans cette tranche d’âge à Terre-Neuve-et-Labrador et il est prévu qu’il faudra quatre à six mois avant que cette cohorte soit vaccinée.

Mme Fitzgerald rappelle que près de 89 % des résidents âgés de 12 ans et plus étaient pleinement vaccinés lundi et que 94 % avaient reçu leur première dose.

Terre-Neuve-et-Labrador signalait mercredi quatre nouveaux cas et 13 guérisons, faisant passer le nombre de cas actifs à 22, sans hospitalisation liée à la COVID-19.