Le Nouveau-Brunswick signalait pour toute la fin de semaine 40 nouveaux cas

Le Nouveau-Brunswick signalait lundi pour toute la fin de semaine 40 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le nombre de cas actifs dans cette province à plus de 100.

Personne n’était hospitalisé lundi au Nouveau-Brunswick en raison de la COVID-19, indiquent les autorités. Il y a eu une hospitalisation au cours de la fin de semaine, mais cette personne a depuis reçu son congé.

La santé publique indique que 16 des 40 nouveaux cas sont des contacts de cas déjà connus, 13 font l’objet d’une enquête et trois cas sont liés à des voyages. Cinq nouveaux cas se trouvaient dans la région de Fredericton, trois dans celle de Miramichi, mais 32 dans la seule région de Moncton.

Dans cette région de Moncton, la Santé publique signale d’ailleurs une éclosion au foyer de soins Forest Dale Home, à Riverside-Albert, et une autre à la garderie «Owl and Friends Learning Centre», à Moncton. Cette garderie, qui a connu récemment quatre cas confirmés depuis le début de l’éclosion, demeurera fermée jusqu’au 24 août.

Les responsables de la santé publique précisent par ailleurs que 86 % des quelque 200 cas confirmés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick depuis le 1er juillet touchaient des gens qui n’étaient pas complètement vaccinés. À ce jour, 71 % des citoyens de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 83 % ont reçu leur première dose.

La Nouvelle-Écosse voisine, qui tient des élections générales mardi, signalait neuf nouveaux cas de COVID-19, dont sept sont liés à des voyages. Les responsables de la santé affirment que cinq nouveaux cas ont été identifiés dans la région centrale, ainsi que deux dans chacune des zones est et nord. Un cas est un contact étroit avec une infection déjà connue et un autre fait l’objet d’une enquête.

Dix rémissions ont fait légèrement baisser à 24 le nombre de cas actifs dans cette province, mais une personne était hospitalisée aux soins intensifs. Selon les autorités, 77 % de la population de la Nouvelle-Écosse a reçu une dose de vaccin et plus de 68 % sont pleinement vaccinés.

Terre-Neuve-et-Labrador a identifié depuis vendredi trois nouveaux cas de COVID-19, tous dans la région sanitaire de l’Est, qui comprend Saint-Jean. L’un de ces cas est lié aux voyages internationaux, l’autre aux voyages intérieurs et le troisième est un contact étroit d’un cas déjà connu. On signalait par ailleurs une rémission, dans la région sanitaire de l’Est, ce qui porte à neuf le nombre de cas actifs dans cette province.