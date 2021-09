Le Nouveau-Brunswick signalait vendredi 24 nouveaux cas et six hospitalisations

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait vendredi 24 nouveaux cas de COVID-19, dont 22 personnes qui n’ont pas été pleinement vaccinées.

À ce jour, 76,6 % des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés et 85,4 % ont reçu une première dose. On comptait vendredi six personnes hospitalisées à cause du virus, dont trois aux soins intensifs. On signale aussi neuf rétablissements, ce qui porte à 136 le nombre de cas actifs dans cette province.

Six des 24 nouveaux cas de COVID-19 étaient recensés dans la région de Moncton, six autres dans la région d’Edmundston, cinq dans la région de Campbellton, quatre dans la région de Fredericton, deux dans la région de Saint-Jean et un nouveau cas dans la région de Bathurst.

La Santé publique signalait par ailleurs une éclosion à la «Harvest House», un refuge et centre communautaire de Moncton. Après la confirmation d’un cas positif, il y aurait maintenant six cas dans cet établissement.

On signale aussi un nouveau cas dans une communauté mi’kmaq à l’ouest de Miramichi, pour un bilan total de neuf dans la communauté de Metepenagiag. Le chef Bill Ward a déclaré à la CBC que ce nouveau cas est directement lié à une éclosion détectée pour la première fois pendant le week-end de la fête du Travail.

Ailleurs dans l’Atlantique

La Nouvelle-Écosse signalait de son côté 11 nouveaux cas, mais cette province ne fournit pas de mises à jour quotidiennes sur le statut vaccinal des cas positifs. On sait seulement que du 15 mars jusqu’à vendredi, 92 % des 4422 nouveaux cas signalés dans cette province n’étaient pas vaccinés.

On indique aussi que 78,5 % de la population totale a reçu au moins une dose de vaccin et 72 % les deux doses.

Terre-Neuve-et-Labrador signalait 12 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et une hospitalisation liée à la maladie. Il y a actuellement 45 cas actifs de COVID-19 dans cette province, dont 23 dans la région sanitaire de l’Est et 15 dans celle de Labrador-Grenfell. On indique que 87 % des Terre-Neuviens admissibles ont reçu une dose de vaccin et 77,5 % les deux doses.

L’Île-du-Prince-Édouard recensait vendredi quatre nouveaux cas: trois jeunes enfants et une personne dans la trentaine. La Santé publique précise qu’aucun des enfants ne fréquentait l’école ou la garderie.