Le Nouveau-Brunswick signale 14 nouveaux cas de COVID-19

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a fait état dimanche de 14 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire.

De ce nombre, quatre proviennent de la région de Saint-Jean et cinq de Fredericton. On dénombre trois cas dans le secteur d’Edmundston, un Campbellton et un à Bathurst.

La province compte maintenant 189 cas actifs.

Depuis le début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick a recensé 779 cas, dont neuf personnes qui ont succombé à la maladie.

Au même moment, la Nouvelle-Écosse n’a signalé aucun nouveau cas sur son territoire pour la première fois depuis près de deux mois.

La province ne compte que 28 cas actifs, et aucun patient n’est hospitalisé.

Le premier ministre Stephen McNeil affirme que le faible taux d’infection reflète le bon travail des Néo-Écossais qui suivent les protocoles de santé publique.

Le médecin-hygiéniste en chef de la province, le docteur Robert Strang, a toutefois prévenu que les citoyens «n’étaient pas encore sortis de l’auberge» et a encouragé la population à continuer de suivre les directives de la santé publique.