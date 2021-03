Le Nouveau-Brunswick signale 14 nouveaux cas, dont huit dans la région d’Edmundston

FREDERICTON — Les responsables de la santé publique au Nouveau-Brunswick signalaient mardi 14 nouveaux cas de COVID-19, dont huit dans la région d’Edmundston, qui impliquent des contacts avec des cas connus.

On signalait aussi quatre nouveaux cas dans la région de Moncton, et un dans chacune des régions de Fredericton et de Saint-Jean; ces six cas sont liés aux voyages.

Le Nouveau-Brunswick compte maintenant 126 cas actifs et cinq personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. La médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, a par ailleurs indiqué que le vaccin Oxford-AstraZeneca serait toujours utilisé au Nouveau-Brunswick pour les personnes de plus de 55 ans.

En Nouvelle-Écosse, on signalait mardi trois nouveaux cas de COVID-19. L’un de ces cas se trouve dans la zone sanitaire qui comprend Halifax et est un contact étroit d’un cas précédemment signalé.

Le deuxième cas se trouve dans la partie nord de la province et fait l’objet d’une enquête, tandis que le troisième a été détecté dans la région de l’Est et est lié à un voyage à l’extérieur du Canada atlantique. Les responsables affirment que la Nouvelle-Écosse compte maintenant 24 infections actives.

Terre-Neuve-et-Labrador signalait deux nouveaux cas confirmés, des hommes dans la quarantaine, et sont liés à des voyages intérieurs. Il y a maintenant quatre cas actifs de COVID-19 dans la province et personne n’est hospitalisé en raison de la maladie. Depuis le début de la pandémie, Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré 1018 cas confirmés et six décès.

Enfin, dans l’Île-du-Prince-Édouard, on signalait mardi trois nouveaux cas: deux personnes de moins de 19 ans et une personne dans la quarantaine, qui sont toutes des contacts étroits de cas antérieurs. Il y a maintenant 14 cas actifs à l’Île-du-Prince-Édouard et 94 contacts étroits sont en quarantaine. Il y a eu 159 cas positifs de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie.