Le Nouveau-Brunswick signale 56 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick rapporte dimanche 53 nouveaux cas de COVID-19.

La région de Moncton est la plus touchée, elle qui compte 30 cas supplémentaires. On a recensé 14 nouveaux cas dans la région de Miramichi, quatre dans les régions de St-Jean, quatre dans la région de Fredericton et un dernier dans la région d’Edmundston.

En comptant les 56 rétablissements, la province signale 473 cas actifs dans la province.

Quinze personnes sont hospitalisées, dont neuf aux soins intensifs.

Selon la Santé publique, 85,9 % des citoyens du Nouveau-Brunswick admissibles sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19 et que 92,9 % d’entre eux ont reçu une première dose d’un vaccin.

Comme les États-Unis autoriseront à compter de lundi les passages à sa frontière terrestre aux visiteurs, les autorités ont rappelé à la population que «toute personne entrant au Nouveau-Brunswick doit également enregistrer son voyage à l’adresse www.gnb.ca/enregistrementvoyage». Cette mesure s’applique également aux Néo-Brunswickois qui reviennent dans la province, même après un court voyage.