Le Nouveau-Brunswick signale 67 nouveaux cas de COVID-19

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé samedi 67 nouveaux cas de COVID-19 alors que la province continue de lutter contre la quatrième vague du virus.

Les responsables de la santé publique ont également enregistré 81 rétablissements, le nombre de cas actifs s’établissant à 593.

Les autorités ont indiqué qu’il y a 17 personnes en soins intensifs et 13 autres à l’hôpital pour un total de 30 patients hospitalisés dans la province.

Les responsables de la santé publique affirment que les nouvelles infections et hospitalisations continuent d’affecter le plus les personnes non vaccinées.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a resserré les règles cette semaine pour faire face à la pandémie.

Ainsi, si une personne est déclarée positive à la COVID-19, tous les membres de son ménage – quel que soit leur statut vaccinal – doivent s’isoler jusqu’à 14 jours. Ne pas respecter cette règle peut entraîner une contravention de 480 $ à 20 400 $.

Les membres du ménage qui sont pleinement vaccinés pourront quitter l’isolement s’ils obtiennent un résultat négatif le cinquième jour à un test PCR.

Ils devront tout de même subir un test PCR le dixième jour pour confirmer le résultat négatif.

Jusqu’à présent, l’isolement n’était pas requis pour les membres du ménage qui sont vaccinés.