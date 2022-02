Le Nouveau-Brunswick signale quatre nouveaux décès, mais moins d’hospitalisations

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick déplorait lundi quatre autres décès attribués au coronavirus, mais une baisse des hospitalisations liées à la COVID-19.

La Santé publique précisait que deux personnes dans la soixantaine étaient mortes dans la région d’Edmundston, une personne de 80 ans était décédée dans la région de Saint-Jean et une autre dans la région de Miramichi.

Il y avait lundi 151 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, une baisse de huit hospitalisations par rapport à dimanche. Seize patients étaient aux soins intensifs (une baisse d’un patient) et huit étaient sous respirateurs.

Le tableau de bord provincial indique que 344 travailleurs de la santé étaient en isolement lundi après avoir été déclarés positifs. Environ 46,5 % des Néo-Brunswickois âgés de cinq ans et plus ont reçu une dose de rappel du vaccin. Chez les enfants de cinq à onze ans, près de 58 % ont reçu la première dose.

Un autre mort à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait lundi le 46e décès dû à la COVID-19, alors que les bars, les salons de coiffure et les cinémas rouvraient après plus d’un mois.

Les autorités ont fait passer la province au «niveau d’alerte 3 modifié», ce qui permet aux ménages de maintenir 20 contacts étroits. Les restaurants peuvent ouvrir leur salle à la moitié de leur capacité, avec un maximum de 10 convives par table.

Les autorités avaient imposé des restrictions de «niveau d’alerte 4» juste avant Noël, alors que le variant Omicron causait un nombre record d’infections quotidiennes. On avait alors ordonné la fermeture des bars, des salons de coiffure et des salles de bingo. Depuis ce temps, 28 personnes sont mortes de la COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador — plus de la moitié du bilan cumulatif depuis le début de la pandémie, qui se chiffre maintenant à 46 morts.

Lundi, 22 personnes étaient hospitalisées à cause de la COVID-19, dont six aux soins intensifs. Les autorités indiquent qu’il y a 166 nouveaux cas dans la province.

Onze hospitalisations à l’Î.-P.-É.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, son signalait lundi une hospitalisations de moins liée à la COVID-19, pour un total de 11.

L’administratrice en chef de la santé publique, Heather Morrison, a indiqué qu’il y avait six patients de plus admis pour d’autres raisons et qui ont été déclarés positifs à l’hôpital. Un patient était traité pour la COVID-19 aux soins intensifs.

La province signalait lundi 186 nouvelles infections et 222 autres rétablissements. L’Île-du-Prince-Édouard comptait 1824 cas actifs signalés.

Les autorités surveillent par ailleurs des éclosions dans sept établissements de soins de longue durée, tandis que 19 garderies ont signalé des cas ou des éclosions.