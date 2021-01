Le Nouveau-Brunswick signale sept nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire

Le Nouveau-Brunswick a rapporté dimanche sept nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire.

Six de ces cas proviennent de la région de Moncton. Ils sont âgés de 30 à 89 ans. Le septième, un quinquagénaire, a été détecté dans la région de Campbellton. Tous les sept font l’objet d’une investigation et ont été placés en auto-isolement.

La situation préoccupe les autorités.

«Nous constatons une augmentation importante du nombre de cas de COVID-19, et nous avons besoin que tous les gens du Nouveau-Brunswick collaborent pleinement avec le personnel de la Santé publique et respectent ses directives afin de pouvoir gérer les cas, maintenant et dans l’avenir», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, par communiqué.

La province recense sept cas actifs sur son territoire. Depuis le début de la pandémie, 618 personnes ont été infectées par la COVID-19. Les autorités ont déploré neuf décès. Une seule personne est présentement hospitalisée aux soins intensifs.