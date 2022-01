Le Nouveau-Brunswick signale six autres décès liés à la COVID-19

FREDERICTON — Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick ont signalé mercredi six autres décès liés à la COVID-19.

Cinq des décès concernaient des personnes de 80 ans et plus, tandis qu’une personne dans la quarantaine est décédée dans la région de Miramichi.

Le Nouveau-Brunswick a signalé un total de 221 décès dus à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les responsables de la santé ont indiqué qu’il y avait 137 personnes hospitalisées avec la COVID-19 – une personne de moins par rapport au jour précédent.

Il y avait huit personnes aux soins intensifs et une personne sous ventilateur.

Les responsables ont indiqué que 489 travailleurs de la santé sont en isolement après avoir été déclarés positifs à la COVID-19.

Trois autres décès en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a fait état de trois autres décès liés à la COVID-19.

Les responsables de la santé ont déclaré mercredi qu’une femme et un homme âgés de 80 ans et plus sont décédés dans la région de Halifax et qu’un homme nonagénaire est décédé dans la zone est de la province.

Il y a 16 nouvelles admissions à l’hôpital pour la COVID-19 et 15 patients sont aux soins intensifs.

Les responsables ont indiqué qu’un total de 312 personnes sont hospitalisées avec la maladie.

Ils signalent trois nouvelles éclosions hospitalières touchant moins de cinq patients, notamment au Centre des sciences de la santé QEII de Halifax et au Digby General Hospital.

Les autorités ont signalé 346 nouveaux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire et estiment qu’il y a 4353 cas actifs dans la province.

Le Paxlovid plus largement disponible à Terre-Neuve?

Trois autres personnes à Terre-Neuve-et-Labrador sont décédées des suites de la COVID-19, portant à 34 le nombre total de décès dus à la maladie dans la province.

Quinze des 34 décès liés à la COVID-19 dans la province sont survenus au cours des trois dernières semaines et demie.

Le ministre de la Santé, John Haggie, a déclaré aux journalistes mercredi que la dernière modélisation indique qu’environ 60% des décès supposés être liés au variant Omicron impliquaient des personnes qui avaient reçu au moins une dose de vaccin.

Il a dit que le médicament antiviral oral récemment approuvé par Santé Canada a été prescrit une fois jusqu’à présent dans la province.

M. Haggie a ajouté que les responsables s’efforcent de rendre le Paxlovid plus largement disponible – peut-être par l’entremise des pharmacies – dans les semaines à venir.

Il a souligné que le médicament fabriqué par Pfizer n’était pas pour tout le monde, car il doit être utilisé cinq jours après l’apparition des symptômes et peut réagir négativement avec une foule d’autres médicaments.

Les responsables ont indiqué mercredi qu’il y avait 20 personnes hospitalisées dans la province à cause de la COVID-19, un nombre inchangé par rapport à mardi, bien que 60 autres patients aient été admis à l’hôpital pour d’autres raisons et aient depuis été déclarés positifs.

Réouverture des écoles à l’Île-du-Prince-Édouard

Les écoles de l’Île-du-Prince-Édouard rouvriront pour l’apprentissage en personne à partir de lundi.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que toutes les écoles de la maternelle à la 12e année rouvriront la semaine prochaine avec des mesures améliorées, y compris le port du masque et les tests.

La province verra également l’assouplissement de certaines mesures sanitaires la semaine prochaine.

Mme Morrison a indiqué que les salles à manger et les centres de conditionnement physique intérieurs pourront fonctionner à 50% de leur capacité à partir de lundi, et que les rassemblements organisés seront autorisés avec une limite de 50 personnes, entre autres nouvelles règles.

Les autorités ont également annoncé mercredi 255 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre de cas actifs à 2640.

Il y a 14 personnes hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.