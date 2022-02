Le Nouveau-Brunswick signale trois autres décès, mais une baisse des hospitalisations

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signalait mercredi trois autres décès dus à la COVID-19, mais toujours une baisse des hospitalisations.

Les derniers décès concernent une personne de 70 ans dans la région de Moncton, une personne de 80 ans dans la région de Saint-Jean et une personne de 60 ans dans la région de Fredericton. Le Nouveau-Brunswick a connu 296 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Les responsables de la santé ont indiqué mercredi qu’il y avait 89 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 12 de moins que mardi. Cela comprend neuf patients aux soins intensifs, une baisse de deux; cinq patients sont sous respirateurs, une baisse de deux. Le tableau de bord provincial indique que 353 travailleurs de la santé sont en isolement après avoir été déclarés positifs, dont 48 ambulanciers.

Le chef du Parti vert a demandé au premier ministre Blaine Higgs de rédiger un plan pour protéger les personnes vulnérables aux maladies graves, alors que la province se prépare à assouplir les restrictions sanitaires.

David Coon a souligné mercredi que le Nouveau-Brunswick a connu une augmentation des décès et des hospitalisations l’automne dernier lorsque le premier ministre a décidé d’abandonner toutes les mesures sanitaires, y compris le port du masque.

M. Coon a indiqué que le Nouveau-Brunswick a enregistré 132 décès liés à la COVID-19 au cours des six premières semaines de 2022, et que la province a enregistré en moyenne quatre décès par jour au cours de la semaine dernière – le taux le plus élevé de toutes les provinces du Canada.

Aide aux étudiants en N.-É.

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement offre des bourses ponctuelles de 875 $ à des milliers d’étudiants de niveau postsecondaire pour les aider à payer leurs factures pendant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement provincial affirme qu’environ 11 000 étudiants sont admissibles au programme de bourses de 9,8 millions $.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Brian Wong, a expliqué mercredi que de nombreux étudiants n’avaient pas pu trouver de travail à temps partiel pendant la pandémie pour aider à payer leurs études.

L’argent de la bourse sera automatiquement déposé sur les comptes bancaires des étudiants admissibles.

Assouplissements à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la médecin-hygiéniste en chef affirme que toutes les restrictions sanitaires pourraient être levées d’ici la mi-mars, si tout se passe bien.

La docteure Janice Fitzgerald a annoncé mercredi une approche progressive de la levée des restrictions qui, selon elle, est guidée par la science.

Dans une première étape, lundi, les limites de rassemblement social seront rehaussées à 25 personnes, et les limites de capacité passeront à 75 % pour les restaurants, les gymnases et les centres de conditionnement physique.

D’autres restrictions seront assouplies le 28 février et toutes les mesures devraient disparaître d’ici le 14 mars, a-t-elle dit.

Le PM de l’Î.-P.-É. en isolement

À l’Île-du-Prince-Édouard, le premier ministre s’est mis en isolement après qu’un de ses enfants a été déclaré positif à la COVID-19 lundi soir.

Dennis King a écrit sur Twitter qu’il travaillera de chez lui et qu’il suit les avis de la Direction de la santé publique. Il précise qu’il ne présente aucun symptôme et qu’il a été déclaré négatif.

Le premier ministre souligne qu’il connaît maintenant de première main les défis et le stress que l’isolement impose aux ménages.

Sept personnes étaient hospitalisées mardi à l’Île-du-Prince-Édouard en lien avec la COVID-19 et il y avait 1885 cas actifs dans la province.